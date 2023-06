DRFR encontra meia tonelada de fios de cobre em sucata de Salvador

Cerca de meia tonelada de fios de cobre foi encontrada, na quarta-feira (31), no bairro de Fazenda Grande do Retiro, por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR). A apreensão acontece durante a terceira fase da ‘Operação Metallis', que combate furto, roubo e venda ilegal de cabos de cobre, além de equipamentos de empresas. Segundo o delegado Marcelo Novo, titular da DRFR, as equipes levantavam informações no local após a denúncia de um estabelecimento comercializar fios de maneira irregular.