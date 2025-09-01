Acesse sua conta
Encontro de umbanda em Salvador vai premiar lideranças e ocupar o Campo Grande

Programação acontece entre os dias 19 e 21 de setembro

  • Foto do(a) author(a) Larissa Almeida

  • Larissa Almeida

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 17:58

Encontro Nacional de Umbanda do Brasil (Enub) Crédito: Divulgação

Salvador vai receber, entre os dias 19 e 21 de setembro, o 3º Encontro Nacional de Umbanda do Brasil (Enub). O evento, que visa reunir lideranças de religiões de matrizes africanas, praticantes, artistas e simpatizantes ligados à umbanda e ao candomblé, já tem a presença confirmada de representantes da França e Canadá, assim como lideranças de 20 cidades baianas e outros dez estados do país.

A ialorixá Mãe Diana de Oxum, que é presidente Associação de Terreiros da Bahia Egbé Axé e uma das idealizadoras da iniciativa, destaca que a programação do encontro é voltada para a celebração da umbanda. “A associação entende que, quando a umbanda é abraçada, há também um abraço à causa dos afro-ameríndios. Então, queremos buscar políticas públicas para o nosso povo e trabalhar no sentido de fortalecer a religião em Salvador e em todo o mundo”, frisa.

O 3º Enub tem abertura prevista para 18h30 do dia 19 de setembro, em local que ainda será confirmado. No primeiro dia, acontecerá o Rodão Umbanda é Paz e Amor, que consiste em uma grande roda de conversa e apresentações culturais, com o intuito de proporcionar um espaço de aprendizado, troca de experiências e fortalecimento da comunidade umbandista.

No dia 20 de setembro, às 19h, o Palacete Tira-Chapéu, às 19h, será palco da entrega do Troféu Saravá, que tem como objetivo reconhecer o trabalho dos dirigentes da umbanda. Esse momento celebrará lideranças e personalidades que se destacam na promoção e valorização da religião no Brasil e no exterior.

Por fim, no dia 21 de setembro, às 13h, será realizada a Caminhada Saravá Umbanda, partindo do Largo do Campo Grande até a Praça Tomé de Souza. O cortejo contará com a participação de praticantes, simpatizantes e lideranças religiosas, além de artistas.

Segundo Mãe Diana, o evento também tem o intuito de diminuir as diferenças entre umbandistas e candomblecistas. “Nós precisamos fazer esse diálogo e essa interlocução de união. Por isso, quero convocar as pessoas, os umbandistas de todo o Brasil e a Bahia, para que estejam conosco nessas datas”, finaliza.

