Hemóvel vai receber doações de sangue na Unijorge

. Crédito: Divulgação

A Unijorge vai receber o Hemóvel, unidade de coleta externa da Fundação Hemoba, no campus Paralela, no período de 5 a 7 de junho, com funcionamento das 8h às 17h. No Hemóvel, voluntários podem realizar a doação de sangue e fazer o cadastro no banco nacional de medula óssea. Para doar, é necessário apresentar documento original com foto e o atendimento não precisa ser agendado, será realizado por ordem de chegada.

A ação acontecerá em parceria com o curso de Enfermagem da Unijorge. Os universitário vão participar como captadores voluntários e multiplicadores depois da formação feita pelo Hemoba.

Para Danuza Carvalho, coordenadora do Curso de Enfermagem da Unijorge, essa é uma iniciativa fundamental, principalmente, neste mês em que acontece a campanha do Junho Vermelho, para conscientização sobre a doação de sangue. “Estamos juntos com a Fundação Hemoba nessa mobilização para incentivar a população a participar desta iniciativa que pode salvar muitas vidas”, conclui.

Critérios para doação O candidato deve estar bem alimentado e em boas condições de saúde, sem sintomas virais; pesar mais de 50 quilos; ter dormido pelo menos 6h; não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12h; não fumar por, pelo menos, duas horas; e ter entre 16 e 69 anos incompletos. Menores de 18 anos precisam estar acompanhados de um responsável legal e apresentar documento original com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo o território nacional.

Os homens podem doar sangue até 4 vezes a cada 12 meses, com intervalo mínimo de 60 dias entre as doações, e as mulheres podem doar até 3 vezes a cada 12 meses, com intervalo mínimo de 90 dias entre as doações. Para o cadastro de medula óssea é necessário que o voluntário tenha entre 18 e 35 anos de idade, esteja em bom estado geral de saúde, não possua doença infecciosa ou incapacitante e não apresente doença neoplásica (câncer), hematológica (do sangue) ou do sistema imunológico. Os dados pessoais e os resultados dos testes serão armazenados no Redome (Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea), coordenado pelo Instituto Nacional de Câncer (Inca).