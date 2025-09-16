Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem que mandou matar cantor de pagode baiano é preso em São Paulo

Léo, da banda de pagodão Oh Original, foi morto em triplo homicídio na Cidade Baixa

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 16:04

Cantor foi morto em triplo homicídio no Uruguai, em Salvador
Cantor foi morto em triplo homicídio no Uruguai, em Salvador Crédito: Reprodução

Um homem de 35 anos apontado como mandante da execução do vocalista da banda de pagodão Oh Original foi preso em uma operação conjunta das polícias da Bahia e de São Paulo, na segunda-feira (15). Ele estava foragido na capital paulista após ter o mandado de prisão preventiva expedido pela Vara do Júri da Comarca de Salvador. 

Leonardo Serpa, 23, cantor da banda Oh Original, foi morto em um triplo homicídio no bairro do Uruguai, na capital baiana, em 1º de julho deste ano. Além dele, foram mortos Anderson de Oliveira Souza, de 29 anos, e Leonarda Bárbara Gomes dos Santos, de 27. Na época, fontes envolvidas com a investigação disseram ao CORREIO que haviam duas possíveis motivações para o crime: um desentendimento que resultou em um tiroteio entre os dois homens ou uma execução. 

Nesta terça-feira (16), a Polícia Civil confirmou a prisão do investigado. Ele foi conduzido ao 78º Distrito Policial, onde passou por audiência de custódia e teve a prisão mantida pelo Judiciário. Outras duas pessoas suspeitas de envolvimento no triplo homicídio foram identificadas e são procuradas. 

Veja fotos de Leonardo Serpa

Cantor foi morto perto de onde morava por Reprodução
Cantor foi morto perto de onde morava por Reprodução
Cantor foi morto perto de onde morava por Reprodução
Cantor foi morto perto de onde morava por Reprodução
Cantor foi morto em triplo homi por Reprodução
Cantor foi morto perto de onde morava por Reprodução
1 de 6
Cantor foi morto perto de onde morava por Reprodução

Ainda segundo a polícia, o homem preso em São Paulo atuava diretamente com tráfico de drogas, em homicídios e na articulação de crimes ligados à organização criminosa no bairro do Uruguai. "O triplo homicídio investigado ocorreu em um contexto de reafirmação de domínio sobre o território, quando três pessoas foram assassinadas a tiros", diz a Polícia Civil, em nota. As investigações são conduzidas pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS).

Relembre o crime 

O triplo homicídio foi registrado na Vila Ruy Barbosa, na Cidade Baixa, em Salvador, na noite de 1º de julho. O CORREIO noticiou, na época, que haviam duas linhas de investigação até o momento. A primeira é que o triplo homicídio teria sido registrado depois de uma briga entre Léo e Anderson, que era conhecido como Neguinho. 

A segunda apura a possibilidade que os três teriam sido executados por suspeitos, que chegaram a recolher as cápsulas de bala no local e fugiram da cena do crime.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Execução ou briga: o que se sabe sobre mortes de cantor de pagodão e casal na Cidade Baixa

Saiba quem é o casal morto com cantor de pagodão na Cidade Baixa

O cantor da banda de pagodão Oh Original era nascido e criado na Vila Ruy Barbosa, mas já era conhecido em Salvador por shows que fazia na região da Cidade Baixa e outras áreas da capital. Onde morava, era querido pelos vizinhos que ficaram assustados com a violência em que o jovem foi morto.

Mais recentes

Imagem - Interdição em rodovia baiana deve aumentar preço de combustível, alerta sindicato

Interdição em rodovia baiana deve aumentar preço de combustível, alerta sindicato
Imagem - Veja sinais que de que você precisa cuidar da sua saúde mental

Veja sinais que de que você precisa cuidar da sua saúde mental
Imagem - 5 dicas práticas para cuidar da saúde mental no dia a dia

5 dicas práticas para cuidar da saúde mental no dia a dia

MAIS LIDAS

Imagem - Concurso com salário de R$ 17,5 mil e auxílios de R$ 2 mil entra na reta final das inscrições
01

Concurso com salário de R$ 17,5 mil e auxílios de R$ 2 mil entra na reta final das inscrições

Imagem - Três novas linhas de ônibus entram em operação em Salvador; saiba mais
02

Três novas linhas de ônibus entram em operação em Salvador; saiba mais

Imagem - Prefeitura abre concurso com mais de 160 vagas com salários até R$ 4 mil
03

Prefeitura abre concurso com mais de 160 vagas com salários até R$ 4 mil

Imagem - Moraes manda executar pena de baiana que pichou 'Perdeu, mané' em estátua da Justiça
04

Moraes manda executar pena de baiana que pichou 'Perdeu, mané' em estátua da Justiça