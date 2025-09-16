CRIME

Homem que mandou matar cantor de pagode baiano é preso em São Paulo

Léo, da banda de pagodão Oh Original, foi morto em triplo homicídio na Cidade Baixa

Maysa Polcri

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 16:04

Cantor foi morto em triplo homicídio no Uruguai, em Salvador Crédito: Reprodução

Um homem de 35 anos apontado como mandante da execução do vocalista da banda de pagodão Oh Original foi preso em uma operação conjunta das polícias da Bahia e de São Paulo, na segunda-feira (15). Ele estava foragido na capital paulista após ter o mandado de prisão preventiva expedido pela Vara do Júri da Comarca de Salvador.

Leonardo Serpa, 23, cantor da banda Oh Original, foi morto em um triplo homicídio no bairro do Uruguai, na capital baiana, em 1º de julho deste ano. Além dele, foram mortos Anderson de Oliveira Souza, de 29 anos, e Leonarda Bárbara Gomes dos Santos, de 27. Na época, fontes envolvidas com a investigação disseram ao CORREIO que haviam duas possíveis motivações para o crime: um desentendimento que resultou em um tiroteio entre os dois homens ou uma execução.

Nesta terça-feira (16), a Polícia Civil confirmou a prisão do investigado. Ele foi conduzido ao 78º Distrito Policial, onde passou por audiência de custódia e teve a prisão mantida pelo Judiciário. Outras duas pessoas suspeitas de envolvimento no triplo homicídio foram identificadas e são procuradas.

Ainda segundo a polícia, o homem preso em São Paulo atuava diretamente com tráfico de drogas, em homicídios e na articulação de crimes ligados à organização criminosa no bairro do Uruguai. "O triplo homicídio investigado ocorreu em um contexto de reafirmação de domínio sobre o território, quando três pessoas foram assassinadas a tiros", diz a Polícia Civil, em nota. As investigações são conduzidas pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS).

Relembre o crime

O triplo homicídio foi registrado na Vila Ruy Barbosa, na Cidade Baixa, em Salvador, na noite de 1º de julho. O CORREIO noticiou, na época, que haviam duas linhas de investigação até o momento. A primeira é que o triplo homicídio teria sido registrado depois de uma briga entre Léo e Anderson, que era conhecido como Neguinho.

A segunda apura a possibilidade que os três teriam sido executados por suspeitos, que chegaram a recolher as cápsulas de bala no local e fugiram da cena do crime.