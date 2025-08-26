Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hospital das Obras Sociais Irmã Dulce dobrará número de leitos de UTI em Salvador

Serão 30 novos leitos, que se somam aos 30 já existentes, sendo 50 adultos e 10 pediátricos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 12:35

Hospital Santo Antônio passará por obra
Hospital Santo Antônio passará por obra Crédito: Thuane Maria/GOVBA

O Hospital Santo Antônio, das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), em Salvador, deve dobrar sua capacidade de leitos de UTI nos próximos meses. Um convênio de R$ 14,4 milhões foi assinado nesta terça-feira (26) entre o governo estadual e a instituição para implantação de 30 novos leitos, que se somam aos 30 já existentes, sendo 50 adultos e 10 pediátricos. A obra será iniciada ainda neste semestre, com previsão de conclusão até 2026.

Com a ampliação, o hospital se aproxima do parâmetro recomendado de 10% da capacidade hospitalar destinada a cuidados intensivos. A demanda atual da unidade é alta: são cerca de 90 solicitações mensais por vagas em UTI clínica e outras 100 em UTI cirúrgica. Em 2015, o hospital contava com apenas 20 leitos desse tipo, número que passou para 30 em 2016.

A superintendente da Osid, Maria Rita Lopes Pontes, sobrinha da fundadora da instituição, reforçou o papel histórico do hospital: “Esses novos leitos significam esperança para milhares de baianos que buscam atendimento”.

Além do convênio, também foram entregues uma ambulância e um veículo para transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio (TFD).

A Osid realiza cerca de 6,6 milhões de procedimentos por ano, incluindo 2,2 milhões de atendimentos ambulatoriais, 46 mil cirurgias e 63 mil internações. A instituição oferece serviços em 40 especialidades médicas, como oncologia, ortopedia, geriatria, ginecologia e urologia.

Mais recentes

Imagem - Obra de R$10 milhões entrega creche com energia solar e 300 vagas em Paripe

Obra de R$10 milhões entrega creche com energia solar e 300 vagas em Paripe
Imagem - Líder de grupo criminoso envolvido em crimes patrimoniais é preso em Salvador

Líder de grupo criminoso envolvido em crimes patrimoniais é preso em Salvador
Imagem - Dona revela história por trás de mala que deu susto no Itaigara: 'De guerreira a terrorista'

Dona revela história por trás de mala que deu susto no Itaigara: 'De guerreira a terrorista'

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua