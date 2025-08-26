INVESTIMENTO

Hospital das Obras Sociais Irmã Dulce dobrará número de leitos de UTI em Salvador

Serão 30 novos leitos, que se somam aos 30 já existentes, sendo 50 adultos e 10 pediátricos

Carol Neves

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 12:35

Hospital Santo Antônio passará por obra Crédito: Thuane Maria/GOVBA

O Hospital Santo Antônio, das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), em Salvador, deve dobrar sua capacidade de leitos de UTI nos próximos meses. Um convênio de R$ 14,4 milhões foi assinado nesta terça-feira (26) entre o governo estadual e a instituição para implantação de 30 novos leitos, que se somam aos 30 já existentes, sendo 50 adultos e 10 pediátricos. A obra será iniciada ainda neste semestre, com previsão de conclusão até 2026.

Com a ampliação, o hospital se aproxima do parâmetro recomendado de 10% da capacidade hospitalar destinada a cuidados intensivos. A demanda atual da unidade é alta: são cerca de 90 solicitações mensais por vagas em UTI clínica e outras 100 em UTI cirúrgica. Em 2015, o hospital contava com apenas 20 leitos desse tipo, número que passou para 30 em 2016.

A superintendente da Osid, Maria Rita Lopes Pontes, sobrinha da fundadora da instituição, reforçou o papel histórico do hospital: “Esses novos leitos significam esperança para milhares de baianos que buscam atendimento”.

Além do convênio, também foram entregues uma ambulância e um veículo para transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio (TFD).