Jaqueline Goes fala das práticas ESG quem impulsionam a ciência

A biomédica e doutora em patologia humana Jaqueline Goes, responsável por sequenciar o vírus da covid-19 no Brasil, foi uma das participantes do II Fórum ESG em Salvador na noite desta terça-feira (30). E ao contrário do que muitos pensam, a ciência está estritamente relacionada às práticas ESG do dia a dia. Seja na pesquisa ou na área de saúde pública.



Jaqueline ressalta que, pelo fato da ciência estar presente em absolutamente tudo o que fazemos, as práticas ESG acabam se tornando impulsionadoras da ciência para toda a população.