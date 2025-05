NESTE SÁBADO

Jornada 'Positivar Masculinidades' tem vivência dedicada a homens negros em Salvador

Inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo Sympla

Tharsila Prates

Publicado em 30 de maio de 2025 às 22:03

Ator Leno Sacramento participará do evento deste sábado, no Pelourinho Crédito: Divulgação

A Praça Tereza Batista, no Pelourinho, será o cenário da última parada da Jornada Positivar Masculinidades, neste sábado (31), a partir das 9h. Intitulada “O Chamado do Alacorô”, a vivência é voltada exclusivamente para homens negros e propõe um encontro de escuta, sensibilidade e presença — no corpo e na palavra. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo Sympla. >

A programação começa com uma prática de Yoga Kemética, conduzida pelo instrutor SBA Jorge Bispo, seguida de apresentação artística do ator Leno Sacramento e da palestra “Por que positivar masculinidades?”, ministrada pelo ativista Tiago Azeviche, idealizador da jornada.>

Mais do que um encerramento, “O Chamado do Alacorô” é um convite à presença, à escuta e à reconexão com valores, afetos e identidades.>

Inspirado nas tradições das religiões de matrizes africanas, o termo Alacorô faz referência ao instrumento que invoca o orixá Ogum — símbolo de força, caminho e transformação. O nome da vivência carrega uma dimensão espiritual e simbólica, que convoca os homens negros a se colocarem como protagonistas na construção de novas perspectivas para suas masculinidades, rompendo com os modelos impostos pelo racismo estrutural.>

Comunicação do evento Crédito: Divulgação

Ao longo de dois meses, a Jornada Positivar Masculinidades realizou diferentes rodas de conversa e práticas voltadas ao cuidado, à escuta e ao fortalecimento de referências positivas para homens negros. Em 9 de abril, o ciclo teve início com a palestra “Inspirando-nos na ancestralidade para construir um legado próspero”, com Mestre Roxinho (Instituto Cultural Bantu) e o professor Sérgio São Bernardo.>