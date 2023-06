Linhas de ônibus de Salvador passarão por adaptações a partir de 10 de junho

. Crédito: Bruno Concha/ Secom

A Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) realizará, a partir do dia 10 de junho, mudanças em 16 linhas de ônibus da cidade. De acordo com a prefeitura, as linhas modificadas terão um aumento do número de viagens diárias em função da redução das distâncias. Também serão colocadas em circulação três novas linhas a partir do dia 17 de junho: 1357-00 - Nova Brasília / Trobogy x Metrô Pituaçu; 1357-01 Nova Brasília x 29 de Março / Metrô Tamburugy; e a 1365-00 Jardim Nova Esperança / Canabrava x Metrô Pituaçu.

As mudanças serão realizadas em três etapas. Nesta primeira, a partir do dia 10 de junho, quatro linhas serão modificadas. Depois, sete linhas serão alteradas a partir do dia 17 de junho, mesmo dia em que as três novas linhas serão inauguradas. Por fim, no dia 24 de junho, mais cinco serão modificadas. A divulgação nos bairros contará com o apoio das Prefeituras-Bairro de cada região.

“Estas mudanças visam tornar o sistema ainda mais eficiente e facilitar o deslocamento dos passageiros, de forma que possam ter mais viagens à disposição com menor tempo de espera nos pontos de ônibus. E tudo isso, é importante ressaltar, sem qualquer prejuízo dos usuários até o destino final. Graças a essas alterações, as pessoas poderão esperar menos tempo nos pontos e chegar mais rápido ao destino”, enfatizou o secretário da Semob, Fabrizzio Muller.

Dia 10 de junho - Como exemplo, uma das linhas que terá seu atendimento ampliado nesta primeira etapa do dia 10 de junho será a 0207-Massaranduba x Itaigara, que terá seu nome alterado para 0214-Massaranduba x Estação BRT Hiper. O ponto final da linha, hoje na Rua Ceará, no Itaigara, agora será a Estação do BRT em frente ao Big Bompreço, na Avenida ACM. O número de viagens crescerá de 36 para 44 por dia e o tempo de espera nos pontos reduzirá de 35 minutos para apenas 13.

Neste caso, quem ainda deseja se deslocar até o Itaigara pode realizar a integração com as linhas B1 ou B2 do BRT, que agora vão até a orla da Pituba. Quem quiser seguir pela Av. Juracy Magalhães até o Lucaia pode integrar com as linhas 1386-Nova Brasília x Barra, 0341-Rodoviária x Circular R2, 1231-Sussuarana x Barra R2 ou 1341-Estação Pirajá x Barra 2.

O mesmo ocorrerá com as linhas 0218-Ribeira x Pituba; 2006-Metrô Retiro/Stª Mônica x Pituba; e 0427-IAPI x Itaigara. Todas essas, que também iam até a Rua Ceará, agora terão ponto final na Estação Hiper do BRT. Elas também terão seu nome modificado, se tormando, respectivamente: 0217-Ribeira x Estação BRT Hiper; 2007-Metrô Retiro/Stª Mônica x Estação BRT Hiper; e 0431-IAPI x Estação BRT Hiper.

No caso da linha que serve à Ribeira e à Cidade Baixa, o número de viagens aumentará de 20 para 44 por dia e o tempo de espera cairá de 30 minutos para 13. Já no caso do ônibus que serve ao IAPI, o número de viagens diárias saltará de 12 para 63 e o intervalo de espera no ponto cairá de 85 minutos para apenas 10.

Em todos estes casos, quem quiser se deslocar até o Itaigara ou à orla da Pituba poderá realizar a integração com o BRT. Para quem deseja chegar ao Lucaia, basta pegar as mesmas linhas de ônibus antes citadas.

Novas linhas - Três novas linhas serão criadas a partir do dia 17 de junho. A 1357 - Nova Brasília / Trobogy x Metrô Pituaçu vai atender à crescente demanda de transporte no Trobogy, oferecendo 54 viagens por dia com um intervalo de espera no ponto de apenas 15 minutos. Seu ponto final, como o nome diz, será o Estádio de Pituaçu, na Av. Paralela, de onde será possível realizar a integração com o metrô.

As estações do metrô também serão o ponto final das novas linhas 1357-01 Nova Brasília x 29 de Março / Metrô Tamburugy; e a 1365-Jardim Nova Esperança / Canabrava x Metrô Pituaçu. A primeira foi criada para atender à demanda das avenidas Aliomar Baleeiro e 29 de Março, com 21 viagens por dia. E a segunda será lançada para atender à demanda de Canabrava, com 64 viagens por dia.

Etapa de 17 de junho - Neste dia, sete linhas serão alteradas. Por exemplo, a linha 1356-Nova Brasília x Pituba passa a se chamar 1386-Nova Brasília / Jardim Nova Esperança / Sete de Abril x Barra. A quantidade de viagens por dia nesse caso aumentará de sete para 94 por dia e o tempo de espera reduzirá de 80 minutos para apenas seis minutos.

O trajeto anterior saía de Nova Brasília e tinha ponto final no Itaigara, passando pelas avenidas São Rafael, Paralela e ACM. A nova linha manterá esse atendimento e ainda irá até a Barra, passando pelas avenidas Juracy Magalhães, Garibaldi e Milton Santos. Quem desejar ir ao Itaigara, porém, pode realizar a integração com o BRT na Estação Rodoviária, assim como pode embarcar no metrô para outros pontos da cidade.

Também neste dia, a comunidade de Mata Escura receberá um reforço no número de viagens diárias até a região do Shopping da Bahia, que crescerá de 7 para 55. Isso porque a linha 1220-Mata Escura x Pituba se tornará a 1234-Mata Escura x Shopping da Bahia. Se antes o ponto final era na Rua Ceará, no Itaigara, agora o trajeto vai terminar na Estação Hiper do BRT.

Quem ainda deseja se deslocar até o Itaigara pode realizar a integração com as linhas B1 ou B2 do BRT. Quem quiser ir pela Av. Juracy Magalhães até o Lucaia pode integrar com as linhas 1386-Nova Brasília x Barra, 0341-Rodoviária x Circular R2, 1231-Sussuarana x Barra R2 ou 1341-Estação Pirajá x Barra 2.

Etapa de 24 de junho - Neste dia, todas as cinco mudanças serão em linhas que atendem à região da Prefeitura-Bairro do Subúrbio. Uma delas será a 1614-Mirantes de Periperi x Itaigara, que se tornará a 1649-Mirantes de Peperi x Estação BRT Cidadela. O número de viagens diárias vai mais do que dobrar, saltando de 40 para 85, e o tempo de espera nos pontos cairá de 24 para oito minutos.

Antes, a linha ia até a Rua Ceará, no Itaigara. Agora, terá ponto final na Estação Cidadela do BRT. Quem deseja seguir até a orla da Pituba pode integrar com as linhas B1 ou B2 do BRT. Quem quiser ir pela Av. Juracy Magalhães até o Lucaia pode integrar com as linhas 1386-Nova Brasília x Barra, 0341-Rodoviária x Circular R2, 1231-Sussuarana x Barra R2 ou 1341-Estação Pirajá x Barra 2.

Ainda no dia 24 de junho, a linha 1618-Hospital do Subúrbio x Lagoa da Paixão/Conj. Militares se tornará a 1666-Est. Pirajá x Lagoa da Paixão/Tubarão, com um salto de 12 para 28 viagens por dia e, consequentemente, uma redução do tempo de espera de 80 minutos para apenas 25.

Outro exemplo é a linha 1645-Alto Sta. Terezinha / Rio Sena x Pituba, que tinha destino até o Itaigara, e se tornará a 1655-Alto Sta. Terezinha / Rio Sena x Est. Pirajá, com ponto final na Estação Pirajá, onde será possível fazer diversas integrações. O tempo de espera nos pontos reduzirá de 35 minutos para apenas 15 e a quantidade de viagens diárias dará um salto de 24 para 82.