Metrô tem operação especial para jogo entre Bahia e Fluminense nesta quinta

Millena Marques
Publicado em 28 de agosto de 2025 às 08:09
A CCR Metrô Bahia montou uma operação especial para atender os torcedores que vão assistir à partida entre Bahia x Fluminense, das quartas de final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (28), às 19h30, na Arena Fonte Nova.
A concessionária ampliará a quantidade de viagens dos trens conforme a demanda. Além disso, haverá um reforço no quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) na Estação Campo da Pólvora, a mais próxima ao estádio.
Pagamento por aproximação
Os clientes podem pagar a passagem diretamente na catraca, utilizando cartões de crédito, débito, celulares com tecnologia NFC, smartwatches, pulseiras de pagamento ou QR Codes adquiridos no aplicativo da Recarga Pay. Basta aproximar o dispositivo na parte inferior da catraca e, ao ver a luz verde, o acesso estará liberado.
Essa modalidade de pagamento oferece mais agilidade e comodidade, especialmente em dias de grande fluxo como o da partida.
Outras formas de recarga
Quem utiliza o Cartão Integração do Metrô também pode realizar a recarga de forma prática.
App da CCR Mobilidade (disponível na App e Play Store);
Carteiras digitais: Banco do Brasil (para correntistas), KIM+, PicPay, Recarga Pay, Cittamobi;
Rede credenciada: mais de 2 mil pontos de venda;
O valor da passagem do metrô é de R$ 4,10.