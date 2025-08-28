Acesse sua conta
Metrô tem operação especial para jogo entre Bahia e Fluminense nesta quinta

Válida pelas quartas de final da Copa do Brasil, partida ocorre às 19h30, na Arena Fonte Nova

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 08:09

Metrô Bahia
Metrô Bahia Crédito: Divulgação/CCR

A CCR Metrô Bahia montou uma operação especial para atender os torcedores que vão assistir à partida entre Bahia x Fluminense, das quartas de final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (28), às 19h30, na Arena Fonte Nova.

A concessionária ampliará a quantidade de viagens dos trens conforme a demanda. Além disso, haverá um reforço no quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) na Estação Campo da Pólvora, a mais próxima ao estádio.

Pagamento por aproximação

Os clientes podem pagar a passagem diretamente na catraca, utilizando cartões de crédito, débito, celulares com tecnologia NFC, smartwatches, pulseiras de pagamento ou QR Codes adquiridos no aplicativo da Recarga Pay. Basta aproximar o dispositivo na parte inferior da catraca e, ao ver a luz verde, o acesso estará liberado.

Essa modalidade de pagamento oferece mais agilidade e comodidade, especialmente em dias de grande fluxo como o da partida.

Outras formas de recarga

Quem utiliza o Cartão Integração do Metrô também pode realizar a recarga de forma prática.

App da CCR Mobilidade (disponível na App e Play Store);

Carteiras digitais: Banco do Brasil (para correntistas), KIM+, PicPay, Recarga Pay, Cittamobi;

Rede credenciada: mais de 2 mil pontos de venda;

O valor da passagem do metrô é de R$ 4,10.

