TRANSPORTE

Metrô tem operação especial para jogo entre Bahia e Fluminense nesta quinta

Válida pelas quartas de final da Copa do Brasil, partida ocorre às 19h30, na Arena Fonte Nova

Millena Marques

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 08:09

Metrô Bahia Crédito: Divulgação/CCR

A CCR Metrô Bahia montou uma operação especial para atender os torcedores que vão assistir à partida entre Bahia x Fluminense, das quartas de final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (28), às 19h30, na Arena Fonte Nova.

A concessionária ampliará a quantidade de viagens dos trens conforme a demanda. Além disso, haverá um reforço no quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) na Estação Campo da Pólvora, a mais próxima ao estádio.

Pagamento por aproximação

Os clientes podem pagar a passagem diretamente na catraca, utilizando cartões de crédito, débito, celulares com tecnologia NFC, smartwatches, pulseiras de pagamento ou QR Codes adquiridos no aplicativo da Recarga Pay. Basta aproximar o dispositivo na parte inferior da catraca e, ao ver a luz verde, o acesso estará liberado.

Essa modalidade de pagamento oferece mais agilidade e comodidade, especialmente em dias de grande fluxo como o da partida.

Outras formas de recarga

Quem utiliza o Cartão Integração do Metrô também pode realizar a recarga de forma prática.

App da CCR Mobilidade (disponível na App e Play Store);

Carteiras digitais: Banco do Brasil (para correntistas), KIM+, PicPay, Recarga Pay, Cittamobi;

Rede credenciada: mais de 2 mil pontos de venda;

O valor da passagem do metrô é de R$ 4,10.