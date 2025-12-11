Miss Suéter abre os trabalhos do Verão com baile especial na Casa Preta

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wladmir Pinheiro
Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 12:49
A chegada do Verão em Salvador ganha mais cor e irreverência com o Miss Suéter Baile Show, que acontece nesse próximo sábado (13), na Casa Preta, a partir das 20h.
A Miss Suéter une boa música e uma dose generosa de deboche, num set list bem brasileiro, que conquistou o público da cena alternativa.
Com ingressos já disponíveis na Sympla, o evento se firma como uma das boas pedidas da agenda cultural de dezembro na cidade.
Serviço
Miss Suéter Baile Show
13 de dezembro (sábado)
Casa Preta — Rua Areal de Cima, 7, Dois de Julho
Abertura: 19h30 | Show: 21h30
R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia)