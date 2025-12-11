DICA DE SHOW

Miss Suéter abre os trabalhos do Verão com baile especial na Casa Preta

Grupo une boa música e uma dose generosa de deboche, num set list bem brasileiro

Wladmir Pinheiro

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 12:49

Banda Miss Suéter Crédito: Reprodução

A chegada do Verão em Salvador ganha mais cor e irreverência com o Miss Suéter Baile Show, que acontece nesse próximo sábado (13), na Casa Preta, a partir das 20h.

A Miss Suéter une boa música e uma dose generosa de deboche, num set list bem brasileiro, que conquistou o público da cena alternativa.

Com ingressos já disponíveis na Sympla, o evento se firma como uma das boas pedidas da agenda cultural de dezembro na cidade.

Serviço

Miss Suéter Baile Show

13 de dezembro (sábado)

Casa Preta — Rua Areal de Cima, 7, Dois de Julho

Abertura: 19h30 | Show: 21h30