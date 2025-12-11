Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Miss Suéter abre os trabalhos do Verão com baile especial na Casa Preta

Grupo une boa música e uma dose generosa de deboche, num set list bem brasileiro

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 12:49

Banda Miss Suéter
Banda Miss Suéter Crédito: Reprodução

A chegada do Verão em Salvador ganha mais cor e irreverência com o Miss Suéter Baile Show, que acontece nesse próximo sábado (13), na Casa Preta, a partir das 20h.

A Miss Suéter une boa música e uma dose generosa de deboche, num set list bem brasileiro, que conquistou o público da cena alternativa.

Com ingressos já disponíveis na Sympla, o evento se firma como uma das boas pedidas da agenda cultural de dezembro na cidade.

Serviço

Miss Suéter Baile Show

13 de dezembro (sábado)

Casa Preta — Rua Areal de Cima, 7, Dois de Julho

Abertura: 19h30 | Show: 21h30

R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia)

? Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/miss-sueter-131225/3225617

Mais recentes

Imagem - Gastronomia, música e mais de 6 mil produtos: tudo que você vai encontrar na Feira da Agricultura Familiar

Gastronomia, música e mais de 6 mil produtos: tudo que você vai encontrar na Feira da Agricultura Familiar
Imagem - Aeroporto de Salvador registra atrasos e cancelamentos em voos após vendaval em SP

Aeroporto de Salvador registra atrasos e cancelamentos em voos após vendaval em SP
Imagem - A partir de R$ 180: confira valores do Lounge do Festival Virada Salvador 2025

A partir de R$ 180: confira valores do Lounge do Festival Virada Salvador 2025

MAIS LIDAS

Imagem - Capitão da PM é preso pela terceira vez por suspeita de vender armas para facções na Bahia
01

Capitão da PM é preso pela terceira vez por suspeita de vender armas para facções na Bahia

Imagem - Rust-out: o “primo silencioso” do burnout ganha atenção entre empresas e especialistas
02

Rust-out: o “primo silencioso” do burnout ganha atenção entre empresas e especialistas

Imagem - Beneficiários do Planserv podem pagar mensalidades até 200% mais caras, alerta associação
03

Beneficiários do Planserv podem pagar mensalidades até 200% mais caras, alerta associação

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta (11 de dezembro) avisa a 4 signos: pode sorrir, a melhor fase da sua vida começa agora
04

Anjo da Guarda desta quinta (11 de dezembro) avisa a 4 signos: pode sorrir, a melhor fase da sua vida começa agora