SALVADOR

Motoboy nega ter armado emboscada para roubar celular de blogueira que teve vídeos íntimos vazados

Jennifer Gomes teve o celular roubado durante corrida por aplicativo e acusou motociclista de participar de crime

Maysa Polcri

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 08:37

Entenda a confusão envolvendo blogueira e motorista Crédito: Reprodução

O motoboy Leonardo Santtos negou ter participado de uma suposta emboscada durante um assalto que resultou no roubo do celular da blogueira Jennifer Gomes, de 18 anos, na madrugada do último sábado (23), em Salvador. Após o crime, vídeos íntimos da jovem foram vazados nas redes sociais.

Jennifer contou em publicações no próprio perfil que estava na garupa de uma moto por aplicativo quando foi abordada por um homem armado, em outra motocicleta. Segundo ela, apenas o seu aparelho foi levado, o que levantou a suspeita de um crime planejado. Ela foi obrigada a passar a senha para o ladrão e depois do crime vídeos íntimos dela foram parar na internet.

"Me sinto envergonhada porque é algo pessoal meu e do meu marido, que está comigo todos os dias e me dando muito apoio", disse a blogueira.

A viagem, que havia sido solicitada pela mãe da jovem, partiu do bairro Cosme de Farias com destino ao Cabula VI. O assalto aconteceu nas imediações do fórum do Imbuí, quando o criminoso abordou a dupla e exigiu o celular de Jennifer.

A blogueira afirmou ainda que a corrida não foi iniciada no aplicativo, o que impediu a família de saber que ela havia parado no trajeto.

Já o motoboy responsável pela corrida, identificado como Leonardo Santtos, publicou um vídeo nas redes sociais em que dá sua versão. Ele diz que não teve intenção de prejudicar Jennifer e também se considera vítima do ocorrido.

"Assim que eu cheguei no local do embarque, eu falei com ela e meu celular descarregou. E quando eu falei que o celular descarregou, ela subiu na moto e eu me desloquei até o Cabula VI para levar ela. Chegando de frente ao fórum do Imbuí, veio um cara, sacou a arma, apontou para mim e para ela e pediu o celular dela", relatou.

Leonardo afirma estar sendo acusado injustamente e disse que teve sua imagem divulgada como se fosse cúmplice do crime. “Infelizmente estão compartilhando minha foto, dizendo que eu sou ladrão, que estou associado com um criminoso. Essa é minha única fonte de renda", declarou o motoboy, que disse sustentar dois filhos pequenos.

A reportagem procurou a Polícia Civil da Bahia, que até o momento não confirmou se o caso foi oficialmente registrado como ocorrência.

Vazamento de imagens íntimas é crime