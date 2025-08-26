Acesse sua conta
'Envergonhada': blogueira denuncia vazamento de vídeo íntimo após assalto em Salvador

Jennifer Gomes, de 18 anos, teve conteúdo íntimo exposto após ter o celular roubado

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 15:03

Entenda a confusão envolvendo blogueira e motorista
Entenda a confusão envolvendo blogueira e motorista Crédito: Reprodução

A blogueira Jennifer Gomes, de 18 anos, denuncia que teve vídeos íntimos vazados após ser vítima de um assalto na madrugada do último sábado (23). Ela conta que estava na garupa de uma moto por aplicativo quando o crime aconteceu. A jovem acredita que foi sido vítima de uma emboscada, já que apenas o seu aparelho celular foi roubado na ação. 

Jennifer relatou o episódio em vídeos publicados em seu perfil nas redes sociais. A jovem havia saído de Cosme de Farias e estava a caminho do bairro Cabula VI, após sua mãe solicitar a corrida pelo aplicativo. A viagem foi interrompida quando um homem, que estava em outra motocicleta, anunciou o assalto e roubou o celular da passageira. Jennifer conta que o assaltante exigir a senha do aparelho. 

As gravações íntimas da jovem e do companheiro, que estavam no seu celular, foram compartilhadas em grupos nas redes sociais, após o assalto. "Me sinto envergonhada porque é algo pessoal meu e do meu marido, que está comigo todos os dias e me dando muito apoio", disse Jennifer, emocionada. A jovem contou ainda que a corrida não havia sido iniciada no aplicativo, o que fez com que a família dela não notasse que ela havia parado no caminho.

O homem que pilotava a moto durante a corrida, identificado como Leonardo Santtos, também publicou um vídeo em seu perfil na rede social. Na gravação, ele dá a sua versão sobre o ocorrido. Ele afirma que alertou a passageira sobre que o celular dele estava sem bateria antes do embarque. Por isso, a viagem não teria sido registrada no aplicativo. 

“Assim que eu cheguei no local do embarque, eu falei com ela e meu celular descarregou. E quando eu falei que o celular descarregou, ela subiu na moto e eu me desloquei até o Cabula VI para levar ela. Chegando de frente ao fórum do Imbuí, veio um cara, sacou a arma, apontou para mim e para ela e pediu o celular dela", relata. Leonardo Santtos também diz que foi vítima de ameaças após as imagens íntimas de Jennifer serem divulgadas. 

“Infelizmente estão compartilhando minha foto, dizendo que eu sou ladrão, que estou associado com um criminoso. Essa é minha única fonte de renda", diz o homem, que tem dois filhos pequenos. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil, que até esta publicação não informou se registrou a ocorrência de roubo. 

A divulgação de vídeos íntimos de terceiros, sem consentimento, é crime no Brasil. A Lei nº 13.718/2018, conhecida como Lei Carolina Dieckmann, pune essa prática com penas que podem incluir reclusão e multa. A divulgação de imagens íntimas sem consentimento é considerada um crime cibernético e uma forma de violência contra a mulher. A pena varia de três meses a um ano de prisão.

