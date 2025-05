REGISTRE-SE

Mutirão emite documentação gratuita em Salvador; saiba como participar

Ação ocorre entre os dias 12 e 16 de maio, durante a 3ª Semana Nacional de Registro Civil

Pessoas interessadas em solicitar segunda via de documentos, reconhecer paternidade e fazer acordos de pensões alimentícias podem ter acesso aos serviços de forma gratuita entre esta segunda-feira (12) e sexta-feira (16), em Salvador. Os atendimentos são realizados na sede do CadÚnico, no Comércio, das 8h às 16h. >