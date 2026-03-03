NOVIDADE

Parceria entre Prefeitura de Salvador e Coelba dará descontos na conta de energia

Benefício é destinado apenas para participantes do Recicla Capital

Millena Marques

Publicado em 3 de março de 2026 às 12:12

Conta de luz está mais cara Crédito: Reprodução | Agência Brasil

A Prefeitura de Salvador oficializou, nesta terça-feira (3), uma parceria com a Neoenergia Coelba para integrar ações de coleta seletiva e reciclagem ao projeto Vale Luz, mantido pela concessionária de energia. Com o acordo, participantes do Recicla Capital, programa municipal de coleta seletiva, poderão converter os pontos obtidos com a entrega de materiais recicláveis em descontos na conta de luz. Até então, os créditos acumulados já podiam ser trocados por outros benefícios oferecidos pela iniciativa.

A assinatura dos termos de cooperação ocorreu na sede da empresa, em Narandiba, com a presença do prefeito Bruno Reis, do secretário de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-Estar e Proteção Animal (Secis), Ivan Euler, do diretor-presidente da Neoenergia Coelba, Thiago Guth, e da superintendente de Relações Institucionais e Governamentais, Maria Helena Farias.

Segundo o prefeito, a cidade conta atualmente com 20 contêineres destinados ao recebimento de resíduos recicláveis, distribuídos em diferentes regiões. A expectativa é que o novo benefício funcione como estímulo adicional para ampliar a adesão da população à coleta seletiva.

A parceria também prevê a inclusão de prédios da administração municipal na modalidade Vale Luz Empresa. Nesse formato, os resíduos recicláveis gerados pelos órgãos públicos serão coletados e transformados em créditos financeiros para abatimento nas faturas de energia elétrica da própria Prefeitura.

De acordo com Bruno Reis, a medida pode gerar economia nos gastos públicos com energia e permitir a destinação de mais recursos para políticas voltadas à sustentabilidade e ao equilíbrio ambiental. Ele destacou ainda a importância da iniciativa para fortalecer a economia circular e contribuir para a redução do aquecimento global.

“O programa Vale Luz, da Coelba, vai se associar ao nosso Recicla Capital. Temos 20 contêineres espalhados pela cidade que recebem resíduos recicláveis, para estimular a coleta seletiva, nos quais as pessoas já trocavam por vários benefícios. Agora, elas vão ter também desconto direto na conta de luz. Então, isso é mais um estímulo à coleta de resíduos recicláveis, porque a pessoa vai economizar ao fazer isso”, disse Bruno Reis.

O secretário Ivan Euler informou que a coleta nos órgãos municipais começará pela própria Secis e pela Secretaria de Gestão (Semge). A Secretaria da Saúde, que já desenvolve ação semelhante há alguns meses, também integra o projeto. Há ainda a possibilidade de adesão da Prefeitura-Bairro do Centro nesta fase inicial.

Recicla Capital

O Recicla Capital recebeu reconhecimento internacional em novembro de 2025, durante o Fórum de Líderes Locais da COP30, no Rio de Janeiro. O programa conquistou o prêmio Local Leaders Awards 2025, promovido pela Bloomberg Philanthropies em parceria com o C40 Cities, na categoria “Soluções Sustentáveis para Resíduos”, sendo o único projeto de reciclagem entre as cidades participantes.

Atualmente, o Recicla Capital conta com 20 pontos de entrega de recicláveis, operados por sete cooperativas de catadores. As cooperativas recebem remuneração direta da Prefeitura pelo serviço, modelo considerado inovador no país.

Desde a criação do programa, já foram coletados quase 5,2 milhões de quilos de resíduos, com mais de 27 mil pessoas cadastradas. Os dados ambientais apontam a economia de mais de 13,6 mil toneladas de CO₂, mais de 307 milhões de litros de água e 12,6 milhões de kWh de energia elétrica, além da preservação de 53,7 mil árvores. O volume de água não contaminada chega a quase 530 mil litros.