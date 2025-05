BEIRU/TANCREDO NEVES

Festival de Artes Visuais é realizado de forma gratuita em Salvador

Pinacoteca do Beiru Festival de Artes Visuais – Ano II acontece de junho a outubro de 2025

Elaine Sanoli

Publicado em 19 de maio de 2025 às 19:25

Pinacoteca do Beiru Crédito: Clara Pessoa

De junho a outubro deste ano, a Pinacoteca do Beiru, no bairro Tancredo Neves, Salvador, vai oferecer cursos de artes visuais, bate-papos, exposições na Pinacoteca e à céu aberto e, ainda, convocatória para premiações de sete artistas para o I Salão de Artes Visuais da Pinacoteca do Beiru. O Pinacoteca do Beiru Festival de Artes Visuais – Ano II será realizado de forma gratuita e aberta para toda a comunidade. >

O Festival, apresentado pelo Instituto Cultural Vale, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, também vai oferecer gratuitamente quatro cursos na área das artes visuais: Fotografia, com Nana Brasil; Processos Criativos em Pintura, com Anderson AC; Serigrafia Criativa, com Pablo Moura; e Pintura para Crianças, com Álex Ìgbó. As aulas acontecem de julho a setembro e os trabalhos resultantes dos alunos também farão parte de uma exposição no encerramento do festival.>

O Festival ainda vai realizar a mostra I Salão de Artes Visuais da Pinacoteca do Beiru, com convocatória e premiação de sete artistas no formato de aquisição de obra, no valor de R$2.000,00 cada. As obras adquiridas, que podem ser uma pintura, uma fotografia, gravura, desenho, escultura, vídeo performance ou instalação, farão parte do acervo da instituição, que este ano executa seu plano museológico, tornando-se definitivamente uma instituição museal.

Confira a programação completa:

Evento de LANÇAMENTO: 31 de maio, sábado, 16h, na Pinacoteca do Beiru. Rua Irmã Dulce, 1E (em frente ao ferro velho, na Curva, após o Ministério Batista do Arvoredo, sentido Estrada das Barreiras); Inscrições – Oficinas de Artes Visuais e Moradores que desejam virar uma obra de arte: de 31 de maio a 27 de junho;

Oficinas de Artes Visuais: https://forms.gle/zuPaWjeDDhqDGmYw9

Seja uma obra de arte: https://forms.gle/fetv3Zm9VR633he18 >

3. Exposição a Céu Aberto no Beiru / Circuito Arte Não é Privilégio – de 27 de julho a 04 de agosto;>

4. Convocatória Premiação I Salão de Artes da Pinacoteca do Beiru - Inscrições 16 de junho a 19 de julho;>

5. Oficina Processos Criativos em Pintura: aulas de 05 a 19 de julho;>

6. Oficina de Fotografia- aulas de 10 de julho a 14 de agosto;>

7. Oficina Serigrafia Criativa - aulas de 22 a 25 de julho;>

8. Oficina de Pintura para Criança - aulas de 02 de agosto a 06 de setembro;>

9. Bate Papo Arte x Periferia: 13 e 27 de setembro de 2025;>