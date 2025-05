COMBUSTÍVEL

Preço da gasolina aumenta em Salvador e chega a R$ 6,30

Alta foi registrada por motoristas na manhã desta quarta-feira (21)

O Sindicombustíveis confirmou que houve um aumento e ressaltou que o mercado é livre e competitivo para os postos decidirem individualmente pelas altas. Já a Acelen disse que, nas duas últimas semanas, não houve reajuste da Refinaria de Mataripe para as distribuidoras. >

Quais os postos com a gasolina mais barata?

Nesta manhã, conforme registro do site Preço da Hora, que permite que os usuários pesquisem preços de produtos em diversos estabelecimentos no estado da Bahia, os postos com a gasolina mais barata são: >