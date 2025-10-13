Acesse sua conta
Saiba quais são os bairros de Salvador com os maiores números de mortes em 2025

Dados revelam o perfil e as circunstâncias das vítimas entre 1º de janeiro e 6 de outubro de 2025

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 15:12

O Instituto Fogo Cruzado registrou mil mortes por armas de fogo em Salvador e na Região Metropolitana entre os dias 1º de janeiro e 6 de outubro de 2025. A capital baiana lidera o ranking dos 13 municípios que compõem a Região Metropolitana, com o registro de 700 mortes. O milésimo registro foi a morte do adolescente Gabriel Silva, de 17 anos, que ocorreu na manhã da última segunda-feira (6), após ter sido baleado na noite do domingo (5), durante a 15° Caminhada da Diversidade do Bairro da Engomadeira, em Salvador.

Do total de mortos, 938 (94%) eram homens e 56 (6%) mulheres. Quanto à raça/cor, 508 pessoas (51%) eram negras, 21 (2%) brancas e 470 (47%) não tiveram a informação registrada. A maioria das vítimas era adulta (954), seguida por 35 adolescentes, sete idosos, dois bebês ainda no útero da mãe, uma criança e uma pessoa sem idade informada.

Entre as vítimas, havia cinco agentes de segurança. Também foram registrados óbitos de dez mototaxistas, quatro entregadores/motoboys, quatro motoristas por aplicativo, dois rifeiros, dois vendedores ambulantes e um político. Também há o registro de uma gestante morta.

As principais circunstâncias das mortes foram: 451 em ações policiais, 60 em situações de roubo/tentativa, 58 em disputas entre grupos armados, 27 em sequestros/cárcere privado, 20 em brigas e 109 em chacinas. Houve ainda sete vítimas de balas perdidas e seis casos de feminicídio. Em relação aos locais dos crimes, destaca-se que 91 pessoas foram mortas em residências, 30 em automóveis, 15 em bares, 11 durante eventos, quatro em barbearias, três em transportes públicos e duas em postos de gasolina.

