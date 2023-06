Salvador ganhará primeira franquia da The Coffee; saiba quando e onde

A The Coffee, rede de cafeterias conhecida pela sua estética minimalista, chega a Salvador na próxima quinta-feira (15), quando abre sua primeira franquia local, no bairro da Pituba. "Estamos muito animados em abrir nossa primeira operação em uma das cidades mais vibrantes do Brasil", celebra Carlos Fertonani, CEO e um dos fundadores da marca, cuja primeira unidade baiana ficará no nº 466 da Rua das Orquídeas.

Com mais de 200 unidades no Brasil e no exterior, a The Coffee namorava a capital baiana há um tempo, por considerá-la estratégica no seu plano de expansão. "Salvador sempre esteve em nosso mapa. Finalmente, tivemos uma negociação que evoluiu e resultou nessa loja que, para nós, é um passo muito importante na expansão dentro da região Nordeste", destaca Fertonani, que espera, até o final de 2025, contar com, no mínimo, 10 operações na cidade.