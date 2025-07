CONFIRA PROGRAMAÇÃO

Shopping realiza 4ª edição do Julho das Pretas, com debates e feira de empreendedoras

Tema deste ano é 'Mulheres Negras em Marcha por Reparação e Bem Viver'

Tharsila Prates

Publicado em 7 de julho de 2025 às 19:47

Feira de Afroempreendedoras terá artigos como vestuário, acessórios, aromaterapia, obras visuais e itens artesanais Crédito: Divulgação

O Shopping Center Lapa começou nesta segunda-feira (7) a 4ª edição do Julho das Pretas, com o tema “Mulheres Negras em Marcha por Reparação e Bem Viver”. Com programação gratuita, realizada na Praça de Eventos (L1) até o próximo sábado (12), o evento visa a fortalecer iniciativas voltadas à cultura, economia, memória, qualidade de vida e futuro. >

Ao longo da semana, serão realizadas rodas de conversa com representantes de movimentos sociais e instituições que atuam na defesa das mulheres negras. As atividades vão abordar temas relacionados a direitos, participação social, enfrentamento ao racismo e construção de novos caminhos para essas trajetórias.>

A programação inclui ainda a Feira de Afroempreendedoras, com artigos como vestuário, acessórios, aromaterapia, obras visuais e itens artesanais. A proposta é incentivar o consumo consciente e contribuir para a sustentabilidade financeira de iniciativas lideradas por mulheres negras. Também serão disponibilizados serviços gratuitos voltados para o cuidado pessoal e a autoestima, como atendimento com trancistas, serviço fotográfico e oficinas temáticas.>

4ª edição do Julho das Pretas no Center Lapa 1 de 5

Outro destaque da programação é a Mostra Fotográfica, que reúne imagens da Marcha Nacional de Mulheres Negras de 2015 e das Marchas das Mulheres Negras em Salvador, realizadas durante o Julho das Pretas dos anos anteriores.>

Parceria>

A ação do Julho das Pretas no Center Lapa é resultado da parceria entre o shopping, o Fundo Agbara — primeiro fundo filantrópico voltado para mulheres negras no país — e o Instituto Odara, organização com atuação baseada na tradição africana e na promoção dos direitos das mulheres negras. >

O evento integra a 13ª edição do Julho das Pretas, agenda coletiva construída por mulheres de todo o Brasil, que neste ano conta com mais de 630 atividades. É um chamado para a mobilização da Marcha Nacional de Mulheres Negras por Reparação e Bem Viver - que acontece em novembro em Brasília - e para a Marcha das Mulheres da Bahia, que acontecerá no dia 25 de julho, às 14h, na Praça da Piedade, em Salvador. >

"O Julho das Pretas do Shopping Center Lapa já se consolidou como parte do calendário de Salvador. É um espaço de visibilidade, escuta e fortalecimento das mulheres negras que impulsionam a Bahia", declara a gerente de marketing do centro de compras, Aline Ferraz, sobre a importância do evento para a capital baiana.>

Confira a programação:>

Segunda-feira (7)>

• 09h às 20h – Feira de Afroempreendedoras>

• 14h30 – Mesa de Abertura Institucional com Alane Reis (Odara Instituto), Vanessa Luz (Fundo Agbara) e Aline Ferraz (Shopping Center Lapa)>

• 15h30 – Roda de Conversa: ‘’Juventude negra e futuro: educação, inovação e protagonismo’’ com Danubia Santos (Coletivo Negritude Sussuarana), Carolina Carvalho e Carol Pinho (Fundo Agbara)>

• 16h30 – Atração Musical Carla Lis>

Terça-feira (8)>

• 09h às 20h – Feira de Afroempreendedoras >

Quarta-feira (9)>

• 09h às 20h – Feira de Afroempreendedoras >

• 17h – Roda de Conversa: ‘’Economia do cuidado e empreendedorismo negro feminino’’ com Bárbara Aquino (Natura/Avon), Sandra Fontes (Academia Brasileira de Peles Negras), e Tuany Souza (Cacau Caramelo)>

Quinta-feira (10)>

• 09h às 20h – Feira de Afroempreendedoras >

• 14h30 – Roda de Conversa: ‘’Qual a salvador que as mulheres negras querem?’’ com Lorena Cerqueira (Odara), Sara Sacramento (Iniciativa Negra) e Iracema Oliveira. >

Sexta-feira (11)>

• 09h às 20h – Feira de Afroempreendedoras >

• 14h30 – Oficina >

Sábado (12)>

• 09h às 20h – Feira de Afroempreendedoras >

• 14h30 – Roda de Conversa: ‘’Qual a importância de marcharmos juntas?’’ com Suely Santos (Rede de Mulheres Negras da Bahia), Rita Santa Rita (Grupo de Mulheres do Alto das Pombas - GRUMAP) e Naiara Leite (Odara).>

Atração Cultural Cantora Adê>