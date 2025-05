INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Vídeo falso do Arcebispo de Salvador engana fiéis mais uma vez

Arquidiocese alerta que gravação de Dom Sergio da Rocha pedindo doações é falsa

Neste mês, um vídeo semelhante também foi publicado nas redes sociais. A Arquidiocese reforça que as imagens não foram gravadas e nem autorizadas pelo religioso. "Reiteramos que essa iniciativa é fraudulenta e orientamos com veemência que nenhuma doação seja realizada para a conta mencionada no conteúdo divulgado", diz a Arquidiocese. O vídeo foi publicado em páginas do Instagram e Facebook. >