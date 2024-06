FESTA JUNINA

A mistura de axé e forró anima o Arraiá do Terreiro Cumoa

A decoração transportou o público para o interior da Bahia

Yasmin Oliveira

Publicado em 28 de junho de 2024 às 23:48

Armandinho e os Irmãos Macêdo trouxeram a mistura do axé music com os ritmos juninos Crédito: Paula Froes/ CORREIO

O coreto é a primeira coisa que chama a atenção no Arraiá do Terreiro Cumoa, realizado nesta sexta-feira (28). As dezenas de bandeirolas anunciam que o São João não acabou e que, na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), em Piatã, a festa ainda pode ser comemorada junto a São Pedro.

A mistura de tecidos quadriculados com estampas floridas não foi a única. O público também pôde ouvir a mistura do axé music com os ritmos juninos, como o forró e o xote.

As atrações musicais da noite - Armandinho e os Irmãos Macêdo, Ana Mametto e Bailinho de Quinta - trouxeram um repertório especial, com bastante forró e músicas já conhecidas por quem é apaixonado pelos festejos juninos.

“Tem ritmos que tanto são juninos, como são carnavalescos. Por exemplo ‘Frevo Mulher’ é tanto tocada para o São João, como para o Carnaval. A gente vive o São João desde quando a gente nasceu, e vive o Carnaval desde que ele nasceu. Vamos fazendo essa fusão e colocando tudo no clima junino”, disse Armandinho.

O público se reuniu em frente ao palco para ouvir “Fogaréu”, “Vida Boa” e a clássica “Chame Gente”, além das outras faixas que compõem o repertório do álbum “Folia Junina”. Segundo Betinho Mâcedo, a mistura de axé music com os ritmos juninos já é algo que a banda faz há muitos anos, inclusive “Vida Boa” nasceu como um xote e foi transformada em um frevo, mas nessa noite retornou ao arranjo original.

Toda a renda do evento será revertida para a ampliação do atendimento do Instituto Cumoa, com ações do Projeto Amor e Caridade, que distribui mensalmente cestas básicas para mais de 600 famílias em situação de vulnerabilidade.

“Esse arraiá é a realização dos meus sonhos como publicitária, produtora de evento e hoje como sacerdotisa, mãe de santo. A gente precisava fazer um evento para arrecadar não só para a casa, fazer melhorias e benfeitorias no terreiro, mas também para as 600 famílias que a gente alimenta todo mês com café da manhã, faça chuva, faça sol. Então surgiu essa oportunidade e a gente teve o apoio da nossa Prefeitura de Salvador, da Saltur e da força-tarefa dos filhos de todo mundo para fazer esse evento. Também de ter o apoio da família Macêdo, que eu faço parte, ter esse apoio dos irmãos, então pra mim foi maravilhoso”, expressou a organizadora da festa, Mãe Taiane Macêdo.

Com a promessa de sair apenas quando o sol nascesse, Ednalva dos Santos, 74, estava cheia de animação para curtir os shows. “A festa junina, para mim, é uma das minhas prediletas. Eu passei o São João na Praia do Forte, e o São Pedro, eu quero passar aqui na AABB”, contou a pensionista.

A novata Nina Xavier, 55, está encarregada da barraca mais badalada. Vendendo amendoins e maçãs do amor, ela está adorando poder retribuir para o terreiro. Nina conta que foi fazer um teste, mas foi simpatia à primeira vista e já está há uma semana no Cumoa.

“A alegria do povo estar aqui comprando e se divertindo, ainda mais por uma causa justa, é muito gratificante”, conta Nina. O trabalho vai estar acompanhado de diversão porque Nina também aguardava o show de Armandinho e dos Irmãos Macêdo.

Para Helena Pacheco, 67, o momento mais esperado da noite era assistir Armandinho e os Irmãos Macêdo. A bancária aposentada acompanha a banda de axé há mais de 40 anos e comprou seu ingresso no minuto em que viu que a banda era uma das atrações.

“Sempre que eles tocam é sucesso e o clima de São João só torna tudo perfeito. Essa é a minha época do ano favorita e quando mistura um axé no repertório, só fica melhor”, conta ela. Música boa não foi a única coisa presente na festa. Quadrilha, brincadeiras, barraquinhas de comidas e bebidas, coreto, barraca do beijo e até uma igrejinha para o Casamento na Roça foram montados para o Arraiá nesta sexta-feira (28).

Ednalva prometeu não deixar a festa até o sol nascer Crédito: Paula Froes/CORREIO

Nina Xavier estava encarregada da barraca mais popular da festa Crédito: Paula Froes/ CORREIO

O forró foi garantido no Arraiá do Cumoa Crédito: Paula Froes/CORREIO

Como ajudar?

O Instituto Cumoa, promovido pelos membros do Terreiro Cumoa, tem como objetivo oferecer auxílio eficaz e constante para pessoas em situação de vulnerabilidade.

Qualquer contribuição para o Terreiro e para o Instituto Cumoa pode ser feita na forma de itens para as cestas básicas entregues na sede localizada na Rua Juiz Orlando Heleno de Melo nº 817, Piatã, ou através do PIX ([email protected]).

