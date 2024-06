PREVENÇÃO

Até o fim do São João, mais de meio milhão de preservativos serão distribuídos gratuitamente

Até o final dos festejos de São João, mais de meio milhão de caminhas femininas e masculinas, além de gel lubrificante e material educativo, serão distribuídos. A ação faz parte da campanha de prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), em parceria com a Superintendência de Fomento ao Turismo da Bahia (Sufotur).

Em Salvador, no Parque de Exposições, o vendedor Edson dos Santos foi um dos que participou da ação para se proteger. “Já que estamos no São João, a gente tem é que é pular essa fogueira de ter alguma infecção”, disse. Qualquer pessoa que está curtindo os shows no parque pode pegar preservativos com promotores que circulam a arena e também no posto de testagem de ISTs montado pela Sesab.

No Parque de Exposições, há também um posto de testagem para HIV, Sífilis e hepatites B e C. Considerando o final de semana passada, com os festejos do São Pedro, e este final de semana, até o momento já foram 4333 testes realizados. Deste total, 10 foram positivos para HIV, 72 para sífilis e outros 3 reagentes para Hepatite C. Todos que tiveram testes positivos foram orientados e tiveram encaminhamento para início do tratamento.