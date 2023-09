Confira a programação junina especial para o Dia Dos Namorados

. Crédito: Fernando Vivas/GOVBA

Os festejos juninos já estão a todo vapor no Pelourinho e adjacências. A semana por lá começa em clima de celebração aos Dia dos Namorados, com reforço na programação do São João do Centro Histórico, que oferece uma série de atividades nesta segunda-feira (12). Entre os destaques estão show Tributo a Gonzagão e Dominguinhos, com a banda Negra Cor, no Largo do Pelourinho, às 18h; e o Oratório de Santo Antônio do maestro Keiller Rêgo, no Largo do Santo Antônio Além do Carmo, às 18h30.

Quem for ao Santo Antônio pode chegar mais cedo, pois as atividades por lá começam às 16h, muita música e brincadeiras. O largo recebe uma edição especial da Feira da Sé uma Vila Gastronômica com barracas de festas populares, carrinhos de comida e bebida e food trucks,

Para promover os encontros amorosos, o evento juntou o Casamento na Roça com o Correio Elegante. Os atores Leonardo Barreto (noivo), Mabelle Magalhães (noiva) e Matheus Jesus (padre) vão interagir com o público pelas ruas do Santo Antônio Além do Carmo. A noiva e o noivo vão coletar bilhetinhos com o público e ler em voz alta para ver se atingem os corações dos pretendentes; o padre vai distribuir o pãozinho de Santo Antônio, abençoar, pedir que nunca falte comida na mesa e recomendar os encalhados ao santinho. Tudo isso ao som do forró pé de serra do Trio Abafafá. A noite termina com show de Luciano Sanfoneiro, às 21h30.

A programação se espalha por ruas e largos., como o Cruzeiro de São Francisco e o Mercado de São Miguel , onde, a partir do meio-dia, será servida, gratuitamente, a tradicional Feijoada de Ogum de Neguinho da Folha .

No Santo Antônio Além do Carmo Feira da Sé - 16h Feira idealizada pelo Instituto ACM com artesanato, moda e gastronomia. Aberto até às 22h - Lg. de Santo Antônio Além do Carmo – St. Antônio Além do Carmo

Barracas de Festas Populares - 16h Tradicional vila gastronômica idealizada pela ABFEST – Associação dos Barraqueiros de Festas, formada por barracas de festas populares, carrinhos de comida e bebida e food trucks, comercializando comidas e bebidas. Aberto até às 24h. Lg. de Santo Antônio Além do Carmo – St. Antônio Além do Carmo.

Coreto Santo Antônio - 18h30 Show: Oratório de Santo Antônio - Maestro Keiler Rêgo - Lg. de Santo Antônio Além do Carmo – St. Antônio Além do Carmo

Correio Elegante - 20h - Uma noiva, um noivo e um padre irão percorrer o Carmo e o Santo Antônio, acompanhados do Trio Abafafá (trio do bairro) em homenagem ao Dia dos Namorados. Vai ter distribuição de pãozinho de Santo Antônio para trazer abundância e “ajudar a desencalhar”. Saída: Cruz do Pascoal - Ruas do Carmo e Santo Antônio Além do Carmo

Coreto Santo Antônio - 21h30 Show: Luciano Sanfoneiro - Lg. de Santo Antônio Além do Carmo – St. Antônio Além do Carmo

No Largo do Pelourinho

Coreto Dona Flor - 18h30 Coreto que abriga a programação musical do Merendas de Dona Flor. Show: Negra Cor -Tributo a Gonzagão e Dominguinhos - Lg. do Pelourinho, s/n (em frente ao casarão do antigo Museu da Cidade) – Pelourinho

No Largo do Cruzeiro do São Francisco

Estação São João - 18h Palco que abriga a programação musical do Lg. do Cruzeiro de São Francisco. Atração: Zéu Lobo e Alcatéia Banda - Lg. do Cruzeiro de São Francisco – Pelourinho

No Mercado de São Miguel

Mercado de São Miguel - 12h A tradicional Feijoada de Ogum de “Neguinho da Folha” é servida gratuitamente no Mercado de São Miguel a partir das 12h. Gratuito - Av. José Joaquim Seabra, 151 - Baixa dos Sapateiros