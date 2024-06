Não programou seu São João? Veja o que o CORREIO separou para você

DE ÚLTIMA HORA

Publicado em 22 de junho de 2024 às 05:00

Se você não conseguiu se programar para o São João com antecedência, saiba que dá tempo e não faltam opções tanto para quem vai ficar em Salvador como para quem pretende dar uma escapada para o interior e, quem sabe, fazer aquele "bate volta" até uma cidade próxima.

Na capital, o Centro Histórico e o Parque de Exposições são as melhores opções, ambas com programação gratuita. O Centro terá diversos palcos, em lugares como a Praça da Sé, o Santo Antonio Além do Carmo e o Largo do Pelourinho. Nessa área, estarão atrações para quem curte um forró mais tradicional, com trios nordestinos e alguns artistas consagrados. O Largo do Pelourinho, por exemplo, recebe neste fim de semana Del Feliz, Cicinho de Assis, Geraldo Azevedo e outros artistas.

Estrelas

Pelo Parque de Exposições, passam atrações mais badaladas e por lá, a programação é para quem curte uma noite mais agitada. Deste sábado (22) até segunda (24), cantam lá Bell, Luan Santana, Zé Vaqueiro e Dorgival Dantas, e muitos outros.

E se você ainda estiver disposto a pegar a estrada, se prepare, porque tem muita coisa em diversas cidades: neste sábado (22), Flávio José canta em Cruz das Almas e, no dia seguinte, a cidade recebe Wesley Safadão e Adelmario Coelho. Safadão vai ainda a Santo Antonio de Jesus, no mesmo dia 23. E Amargosa deve ter uma das festas mais disputadas do interior, com Matheus e Kauan no dia 23 e Xand Avião no dia 24.

SALVADOR

Praça da Sé/Cruz Caída

dia 22, 17h Trio Buruá

dia 22, 21h30 Val Gonzaga

dia 23, 17h Forró Magueados

dia 23, 21h30 Forró Daqui

dia 24, 17h Forró Rodapé

dia 24, 21h30 Forró Fissura

Lg. do Sto Ant. Além do Carmo

dia 22, 20h Adelmo Casé

dia 23, 17h Val Gonzaga

dia 23, 20h Forró Rodapé

dia 24, 17h Luciano Sanfoneiro

dia 24, 20h Daniel Frota

Pç. Jubiabá, Pelourinho

dia 22, a partir das 18h30 Arraiá do Reggae, com cinco atrações

dia 23, a partir das 18h30 Arraiá do Reggae, com cinco atrações

dia 24, a partir das 18h30 Arraiá do Reggae, com quatro atrações

Largo do Pelourinho

dia 22, a partir das 18h30 Bailinho de Quinta, Tonho Matéria, Banda Mel, Del Feliz, Gabriel Mercury

dia 23, a partir das 17h30 Cicinho e Julie de Assis, Paulinho Boca, Falamansa, Adelmo Casé, Jamil, Carneirinho

dia 24, a partir das 17h Orquestra Sanfônica de Serrinha, Armandinho e Irmãos Macedo, Roberta Miranda, Fulô de Mandacaru, Geraldo Azevedo, Japinha Conde

Pq de Exposições (Palco)

dia 22 Priscila Senna, Del Feliz, Gustavo Mioto, Papazoni, Bell Marques e Tierry

dia 23 Juciê, Diego e Victor Hugo, Eric Land, Luan Santana, Marcos e Belutti, e Tarcísio do Acordeon

dia 24 Japinha Conde, Murilo Huff, Lauana Prado, Zé Vaqueiro, Dorgival Dantas e Thiago Aquino

Pq de Exposições (Pranchão)

dia 22 Juliano Madeirada, Marquinhos Novaes, Pra Casar e Will Coelho

dia 23 Junior Marques, Franquinho Vaqueiro, Baby Som e Licor com Mel

dia 24 Forró Saborear, Sâmya Maia, Eline Martins e Dan Ventura

INTERIOR

Amargosa (235 km de salvador)

dia 22 Caçulas do Forró, Viny Magalhães, Marília Tavares, Tayrone

dia 23 Oficina do Forró, Flávio José, Santanna, Matheus e Kauan

dia 24 Júnior Bastos, Xand Avião, Henry Freitas, Zay Rios

Cruz das Almas - Av. Getulio Vargas (146 km de salvador)

dia 22 Paulinho Oliveira, Flávio José, Kart Love, Matheus Vargas, Tanuty, Mari Fernandez

dia 23 Haroldo Melo, Sarapatel com Pimenta, Adelmário Coelho, Danniel Vieira, Wesley Safadão, Kevi Jonny

dia 24 Acarajé com Camarão, Tayrone, Santanna, Rasga Tanga, Matheus e Kauan, Toque Dez

Cruz das Almas - Pça. Senador Temístocles (146 km de salvador)

dia 22 Zezinho da Sanfona, Forró da gente, Criatividade do Samba, Marta Lordelo, Quadrilha Mistura Gostosa e outras atrações

dia 23 Julinha Sanfoneira, Chico Almeida, Tripé de Salomão, Forró Neon e outras atrações

dia 24 BK Sensação, Manu Correia, Balada Forrozeira, Sheila Salles e outras atrações

Santo Ant. de Jesus (187 km km de salvador)

dia 22 Tarcício do Acordeon, Maiara e Maraisa, Kart Love

dia 23 Wesley Safadão, Jaldo Rodrigues, Flávio José, Lucas Queiroz

dia 24 Estakazero, Lara Amélia, Cavalaleiros do Forró, Danniel Vieira

Senhor do Bonfim (383 km de salvador)

dia 23 Garotas da 3ª idade, Ballet Contia Rams, Dudu Negreiros, Paloma Nunes e outras atrações