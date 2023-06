São João: HGE tem 69,5% de aumento no número de queimados

HGE tem aumento no número de pacientes com queimaduras durante o São João. Crédito: Divulgação

O São João 2023 foi de papéis invertidos nos hospitais estaduais. No interior, a Bahia registrou uma queda nos casos de queimaduras provocadas por fogos juninos no interior, enquanto na capital houve um aumento.



Segundo a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), entre sexta-feira (23) e sábado (24), o Hospital Geral do Estado recebeu 39 queimados, um número consideravelmente maior do que o registrado no ano passado, quando 23 pessoas deram entrada no setor. O aumento é de 69,5%.

No HGE, cerca de 200 profissionais atuam no Centro de Tratamento de Queimados, que conta com 32 leitos distribuídos nas alas pediátrica e adulto. Os leitos são de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e de enfermaria.

Já em alguns dos principais hospitais referência para o acolhimento de queimados registraram uma queda de mais de 62% no número de ocorrências provenientes da festa.

A queda foi percebida em unidades como o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus (HRSAJ) e o Hospital Regional de Juazeiro, que funcionam com equipes reforçadas durante o São João para garantir a assistência em caso de necessidade. No Hospital Regional de Juazeiro, no São João de 2022, no período de 23 a 24 de junho, foram registradas oito ocorrências. Já em 2023, no mesmo período, o número caiu para três ocorrências, representando uma queda de mais de 62% no número de vítimas de queimaduras provenientes dos festejos juninos. Situação similar a registrada no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Enquanto a unidade atendeu 12 ocorrências no período de 23 e 24 de junho de 2022, em 2023, o número caiu para sete ocorrências, representando uma queda de mais de 41% no número de atendimentos motivados por queimaduras.

No Hospital Regional de Irecê, entre os dias 23 e 24 de junho desse ano, nenhum paciente foi atendido vítima de queimadura por fogos de artifício. A unidade não possui dados referente ao período do ano anterior.

Para a secretária da Saúde, Roberta Santana, os números mostram a importância de reforçar a assistência nas cidades com maior circulação de pessoas. “Ficamos muito felizes em saber que estamos tendo um São João de paz, com redução no número de atendimentos nos hospitais de vítimas com queimaduras”, analisa.