FESTA

Xand Avião, Toque Dez e Dorgival Dantas abrem São João de Santo Antônio de Jesus

Sexta (21) terá apresentações de Leo Santana, Calcinha Preta, Mara Ribeiro

Da Redação

Publicado em 21 de junho de 2024 às 10:47

Dorgival Dantas Crédito: Luciano Almeida

A cidade de Santo Antônio de Jesus deu início à sua tradicional festa de São João na noite desta quinta-feira (20), reunindo cerca de 100 mil pessoas no Espaço do São João. Com uma programação repleta de grandes atrações, o evento marcou o primeiro dia de celebrações com shows que agitaram o público até a madrugada.

A segunda noite de festa nesta sexta-feira (21) terá apresentações de Leo Santana, Calcinha Preta, Mara Ribeiro, Juliano SS, Launa Prado, Luziel e Danniel Vieira.

Entre os destaques da noite, Xand Avião, Toque Dez e Dorgival Dantas comandaram a festa, garantindo muita música e animação. "Bom demais estar de volta aqui em Santo Antônio de Jesus. O São João da Bahia tem um gosto diferente, conheci há vinte anos e é sempre maravilhoso voltar. A tradição da fogueira é superimportante, estar aqui na Bahia é bom demais", declarou Xand Avião, um dos artistas mais aguardados da noite.

O vocalista da banda Toque Dez, Milsinho, também expressou sua alegria em participar do evento: "Cara, é maravilhoso, bom demais ter nosso trabalho reconhecido. Agradecemos primeiramente a Deus e a essa galera maravilhosa que nos acompanha, isso nos fortalece cada dia mais".

Dorgival Dantas, outro grande nome da noite, levou muito forró ao palco do São João de SAJ. "Forró é legal e vai deixar todos satisfeitos, se Deus quiser, para garantir que logo eu possa retornar e a história continue. Vai ser um belo forró pra cantar comigo e dançar", destacou o artista momentos antes de se apresentar.

Além das principais atrações, os dois palcos principais, que contam som e iluminação de última geração, receberam também os shows de Jerônimo Medeiros, Os Cumpadi, Biel Oliveira, Nenen Coração de Vaqueiro e Jhon o Show.

Segurança

Postos da Polícia Militar da Bahia e do Corpo de Bombeiros estão distribuídos em pontos estratégicos do festejo. A equipe de segurança contou ainda com agentes particulares, brigadistas e a Guarda Municipal.

Programação

Horário: A partir das 19h

Local: Espaço do São João

Sexta-feira (21/06): Mara Ribeiro, Juliano SS, Calcinha Preta, Launa Prado, Leo Santana, Luziel e Danniel Vieira.

Sábado (22/06): Banda Astral A3, Netinho, Tarcísio do Acordeon, Maiara e Maraisa, Carol Souza, Sam e Kawan e Kart Love.

Domingo (23/06): Joyce França, Selo de Amor, Verena Santana, Wesley Safadão, Jaldo Rodrigues, Flávio José, Lucas Queiroz e Tony Azevedo.

Segunda-feira (24/06): Flor do Nordeste, Forró Menina Bonita, Estakazero, Lara Amélia, Cavaleiros do Forró e Alice Moraes.

19 a 22/06 - Forró do Mercado Municipal, a partir das 10h30. Atrações: com Forrozão do Gago (19/06), Forro + Eu (20/06), Patrícia nas Raízes do Forró (21/06) e Forró Doce Paixão (22/06);

22/06: Forró do Idosos – A partir das 14h – atrações Da Lapa e Yasmin Santiago;

23/06: Forró das Crianças – A partir das 14h – atrações Fabianna Sampaio e Maria Clara;

21 a 24/06: Forró da Vila da Agricultura, Tenda da Diversidade LGBTQIA+ e Palco Alternativo (Rock, Samba, Hip hop);

09 e 30/06: Festa de São Pedro Da Sapucaia, em Sapucaia, na zona rural de SAJ.