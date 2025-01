saúde

10 dicas para emagrecer de maneira saudável

Veja como alguns cuidados são importantes para garantir que a perda de peso seja eficiente e não prejudique a saúde

A especialista ressalta que o verdadeiro emagrecimento saudável começa com um ponto fundamental: entender a própria rotina. “É essencial que o paciente seja realista com a própria rotina. Por exemplo, se uma professora não consegue fazer uma vitamina à tarde porque está em sala de aula, é importante encontrar soluções viáveis que se encaixem no dia a dia dela. Quando a rotina é compreendida, a organização alimentar se torna muito mais prática”, explica Fernanda Pucci.