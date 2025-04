saúde

12 alimentos e hábitos para quem quer definir o abdômen

Veja métodos eficazes para se livrar de vez da gordura abdominal de maneira saudável

Seja para aumentar a qualidade de vida ou por questões estéticas, eliminar a gordura abdominal é um desejo comum entre a maioria das pessoas, principalmente entre aquelas que praticam exercícios físicos. No entanto, para alcançar o sonho de barriga tonificada, alguns hábitos de vida devem ser modificados e, ao contrário do que se pensa, passar horas na academia fazendo abdominal não queima gordura. >

1. Faça exercícios aeróbicos

Exercícios aeróbicos, como corrida, natação e ciclismo, trabalham o corpo todo e elevam o ritmo cardíaco, promovendo a queima de calorias e a perda de peso. São, nesse sentido, favoráveis para a perda de gordura abdominal e geral. Apesar disso, para obter os seus benefícios, é necessário praticar as atividades regularmente e, claro, com acompanhamento profissional. >

2. Durma bem

3. Beba água

4. Consuma alimentos ricos em fibras

Os alimentos ricos em fibras, como as frutas, cereais e leguminosas, oferecem inúmeros benefícios para o organismo, como o fortalecimento do sistema imunológico, a prevenção de doenças e até uma melhor capacidade digestiva, aspectos primordiais para a perda de gordura abdominal. >

5. Adicione gengibre nas refeições

O gengibre é responsável por aumentar a temperatura do organismo, ou seja, um termogênico natural, e isso faz com que ele ajude a queimar calorias e a reduzir inflamações. Além disso, essa raiz também reduz o apetite e acelera o metabolismo, diminuindo a absorção de gorduras e, consequentemente, contribuindo para a perda de peso. >

6. Consuma mais ovos

Os ovos são um dos alimentos mais utilizados durante as dietas, pois, pela riqueza em proteínas, aumentam a sensação de saciedade, fazendo com que as pessoas comam menos no cotidiano. Ainda, devido aos antioxidantes e às vitaminas presentes em sua composição, reduzem o colesterol ruim (LDL), aumentam o colesterol bom (HDL) e melhoram o sistema imunológico. >