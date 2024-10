SAÚDE

4 diferenças entre os sintomas de infarto e crise de pânico

“Muitas vezes, os sintomas da crise do pânico são muito semelhantes aos do infarto. Por isso, é importante uma avaliação médica que leve em conta o histórico do paciente”, afirma o cardiologista Marco Miguita, da Cardiocat, serviço de hemodinâmica em Londrina.

1. Dor no peito

Ambas as situações provocam dor no peito, mas, no caso do infarto , a dor é mais forte e constante e não melhora com o repouso. A dor no peito da crise de pânico, por sua vez, é mais leve e pode variar conforme o estado emocional do paciente.