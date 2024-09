CONFIRA

5 mitos e verdades sobre o uso de suplementos

Nutricionista esclarece as principais dúvidas sobre estes conhecidos produtos do universo fitness

Publicado em 5 de setembro de 2024 às 18:00

Em busca de saúde e bem-estar, quase 60% dos brasileiros procuram por suplementos alimentares, de acordo com levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres (ABIAD). Segundo a nutricionista Camile Zanichelli da Always Fit, plataforma de e-commerce especializada em suplementos naturais, mesmo com acesso às informações, há ainda muitas dúvidas sobre o assunto.

“Os suplementos alimentares devem ser consumidos com consciência e acompanhamento junto a profissionais de saúde. Mesmo que não sejam medicamentos, o uso de forma indiscriminada e sem orientação acaba sendo prejudicial à saúde”, afirma.

Para sanar dúvidas sobre o assunto, a nutricionista Camile Zanichelli lista 5 mitos e verdades sobre o uso de suplementos. Confira!

1. Suplementos podem substituir medicamentos

Mito . Apesar de os compostos dos suplementos contribuírem para o bem-estar, eles não são medicamentos. Além disso, cada pessoa tem necessidades diferentes, daí a importância do acompanhamento de especialistas.

2. Suplementos ajudam na prevenção de doenças

Verdade, mas com ressalvas. Os suplementos podem ser aliados na manutenção da saúde e prevenção de doenças, mas não substituem hábitos saudáveis e consultas regulares ao médico. Em casos de doenças, eles devem ser utilizados como complementos à terapia médica recomendada.

3. Suplementos substituem alimentação balanceada

Mito. Os suplementos têm como objetivo ser complementares, e não substitutos de uma dieta equilibrada. É fundamental manter uma alimentação rica em nutrientes e vitaminas para a manutenção da saúde em geral.

4. Suplementos podem trazer benefícios à saúde

Verdade . Os suplementos ajudam na imunidade, no ganho de força , energia e foco. Mas é preciso ter um estilo de vida saudável, com a prática de atividade física, consumo de pelo menos dois litros de água por dia, além de cuidados com o sono.

5. Suplementos só podem ser usados por atletas

Mito. Creatina, colágeno, cafeína, guaraná são os mais conhecidos do universo fitness . Porém, ao contrário do que muitos pensam, os suplementos podem, sim, ser utilizados por quem não é atleta , desde que sejam com acompanhamento de um profissional da saúde.