6 benefícios da erva-doce para a saúde e como usá-la

Veja como o seu consumo pode ajudar no tratamento e prevenção de doenças

A erva-doce ( Pimpinella anisum L. ) é uma planta herbácea originária da região do Mediterrâneo e do sudoeste da Ásia. Amplamente cultivada em diferentes partes do mundo, é conhecida por seu sabor doce e aroma marcante. Suas sementes, folhas e até mesmo o óleo essencial extraído da planta são apreciados tanto na culinária quanto na medicina tradicional. >

1. Melhora da digestão

2. Fortalecimento do sistema imunológico

3. Ação expectorante

4. Alívio de cólicas e gases

5. Efeito calmante

O chá de erva-doce contém compostos naturais com propriedades sedativas e relaxantes. Esses compostos atuam no sistema nervoso, reduzindo a atividade excessiva e promovendo uma sensação de calma. Esse efeito ajuda a aliviar sintomas de ansiedade e estresse, além de melhorar a qualidade do sono, contribuindo para um descanso mais profundo e reparador. >

6. Alivia os sintomas da TPM e menopausa

Conforme o estudo “E ffect of Fennel-Valerian Extract on Hot Flashes and Sleep Disorders in Postmenopausal Women: A Randomized Trial “, publicado no Journal Menopausal Medicine , o extrato de erva-doce e valeriana foi eficaz no alívio de distúrbios do sono, bem como na gravidade e frequência das ondas de calor em mulheres na pós-menopausa no Irã. >