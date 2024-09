CONFIRA

6 sinais de uma pessoa “desbussolada”

Internet ajuda no processo de se perder

A globalização ajudou no “desbussolamento”. Com ela, chegou a internet, que pode ser a maior inimiga nesse processo de se perder . Um exemplo: alguém inicia uma pesquisa pela palavra “flores” em uma plataforma de buscas, pois quer conhecer alguns tipos; mas, em pouco tempo, passará a ver sapatos com flores, músicas com a palavra flores, flores na culinária, e por aí vai. A questão inicial se perde, ao ponto de não se lembrar do desejo inicial. Não há uma bússola que se mantenha. Naufraga na internet e na vida.