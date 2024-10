MEDICINAL

7 benefícios da erva camomila para a saúde e como usá-la

Descubra como uma planta simples pode transformar sua rotina e trazer equilíbrio para mente e corpo

Publicado em 28 de outubro de 2024 às 16:30

De propriedades calmantes a efeitos anti-inflamatórios, a camomila revela-se como uma poderosa aliada no cuidado com a saúde Crédito: Imagem: images72 | Shutterstock

A Matricaria recutita L. , mais conhecida como camomila, é uma das plantas medicinais mais populares, utilizada há séculos tanto na medicina tradicional quanto em fitoterápicos modernos. Sua origem remonta às regiões da Europa e da Ásia Ocidental, onde foi usada por civilizações antigas, como os egípcios e romanos, que já aproveitavam seus benefícios terapêuticos e relaxantes. Inclusive, suas propriedades abrangem diversas áreas da saúde, desde o alívio de problemas digestivos até o combate à ansiedade.

Confira, abaixo, 7 benefícios da erva para a saúde e como usá-la!

1. Efeito calmante e redução da ansiedade

A camomila é amplamente reconhecida por sua capacidade de ajudar a reduzir a ansiedade e melhorar o sono , segundo o Conselho Regional de Farmácia de São Paulo em sua cartilha “Plantas Medicinais e Fitoterápicos”, de 2019. A presença do flavonoide apigenina é responsável por esse efeito relaxante, agindo diretamente nos receptores do sistema nervoso, promovendo tranquilidade.

2. Ação anti-inflamatória

A camomila possui ação anti-inflamatória devido à presença de compostos bioativos. Essa propriedade ajuda a reduzir inflamações internas e externas, aliviando sintomas de doenças inflamatórias, como gastrite, artrite e dermatites.

Conforme a pesquisa Fitocompostos da camomila (Matricaria recutita, L.) para o tratamento da Dermatite Atópica , a planta pode ser tão eficaz quanto um medicamento anti-inflamatório esteroidal, pois apresentam mecanismos de ação similares. Contudo, lembre-se que o seu uso não deve substituir o tratamento recomendado por um médico.

3. Alívio de cólicas

A camomila é conhecida por sua eficácia no alívio de cólicas , tanto em adultos quanto em bebês, devido às suas propriedades antiespasmódicas e relaxantes musculares. Seus compostos ativos, como flavonoides e cumarinas, ajudam a relaxar os músculos do trato gastrointestinal, aliviando as contrações involuntárias responsáveis pelas dores. Além disso, seu efeito calmante reduz a tensão nervosa, o que pode diminuir desconfortos relacionados ao sistema digestivo.

Inclusive, o estudo Evidências da atividade gastrointestinal da Camomila (Matricaria chamomilla L. = Chamomilla recutita L.): uma revisão integrativa , publicado na biblioteca virtual de saúde, concluiu que camomila, seja na forma de extrato ou seus componentes isolados (alfa-bisabolol e apigenina), apresentou resultados satisfatórios no tratamento das doenças gastrointestinais investigadas, como diarreia/hiperperistaltismo, úlcera péptica, gastrite atrófica e câncer gástrico, inflamação e dor gástrica e atividade antibacteriana contra Helicobacter pylori e Campylobacter jejuni.

A camomila também é eficaz no tratamento contra algumas bactérias Crédito: Imagem: Jcomp | Freepik

4. Propriedades antibacterianas

A camomila também apresenta propriedades antibacterianas, graças à presença de compostos como os flavonoides, terpenoides e óleos essenciais, especialmente o bisabolol e a camazulena. Esses componentes ajudam a combater o crescimento de bactérias nocivas, promovendo a prevenção de infecções e acelerando a recuperação de feridas.

5. Ajuda no controle glicêmico

Segundo um estudo de revisão publicado pela revista Complementary Therapies Medicine , o consumo de chá de camomila pode contribuir para o controle glicêmico. A publicação aponta que, das 15 pesquisas analisadas, quatro encontraram redução significativa das consequências em comparação aos grupos de controle.

“Esses achados ampliam as novas funções da camomila na melhora dos perfis glicêmico e lipídico e indicadores de estresse oxidativo no diabetes mellitus e complicações relacionadas”, concluíram os pesquisadores daTabriz University of Medical Sciences, no Irã.

6. Ação antioxidante

A presença de compostos antioxidantes, como apigenina e quercetina, é outro ponto de destaque da camomila. Esses flavonoides ajudam a proteger as células do corpo contra danos oxidativos. A longo prazo, o consumo regular da planta pode contribuir para a prevenção de doenças cardiovasculares e neurodegenerativas.

7. Favorece a pele

A camomila é uma aliada poderosa para a saúde da pele devido às suas propriedades anti-inflamatórias, calmantes e antioxidantes. Ela ajuda a reduzir irritações, vermelhidão e coceiras causadas por condições como dermatite , eczema e acne. Além disso, seus compostos, como o bisabolol e a apigenina, promovem a regeneração celular e aceleram a cicatrização de feridas e queimaduras leves.

Como utilizar a camomila

Veja abaixo as principais formas de utilizar a planta para potencializar seus benefícios no cuidado com a saúde:

Infusão (chá): utilize 1 a 2 colheres de sopa de flores secas para cada xícara de água quente. Deixe em infusão por 5-10 minutos e coe antes de beber. O chá é ideal para reduzir ansiedade, melhorar o sono e aliviar problemas digestivos;

Compressas: aplique uma gaze embebida na infusão de camomila sobre áreas inflamadas ou irritadas da pele para acelerar a cicatrização;

Bochechos e gargarejos: use a infusão para bochechar em casos de gengivite ou inflamações na garganta;

Cremes e pomadas: produtos tópicos à base de camomila são recomendados para queimaduras leves e irritações cutâneas;

Tinturas: administradas oralmente para tratar espasmos intestinais e melhorar a digestão, sob orientação profissional.