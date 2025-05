saúde

Conheça as causas e os sintomas da fobia social

Esse transtorno pode desencadear sinais físicos e emocionais, prejudicando a vida pessoal e profissional dos indivíduos

O Transtorno de Ansiedade Social (TAS), conhecido popularmente como fobia social, é uma condição caracterizada pela ansiedade excessiva e persistente em situações sociais ou que exigem a demonstração de algum tipo de capacidade. “Chega a ser um sofrimento muito mais intenso do que a timidez, que é uma característica da personalidade”, explica o psiquiatra Dr. Gustavo Yamin Fernandes, coordenador da equipe de psiquiatria do Hospital Samaritano Higienópolis, Rede Américas. >

De acordo com o último levantamento do Congresso Brasileiro de Psiquiatria, realizado em 2019, 26 milhões de brasileiros apresentavam fobia social. Contudo, um artigo da Universidade Federal de Santa Maria, intitulado “Terapia Cognitivo-Comportamental da Fobia Social”, aponta que esse número pode ter aumentado no período pós-pandemia da COVID-19. >