Entenda os riscos do frio para a saúde cardiovascular

Cuidados com a pressão arterial e o coração devem ser redobrados no outono e no inverno

Portal Edicase

Publicado em 7 de maio de 2025 às 18:09

Temperaturas mais baixas podem elevar a pressão arterial e sobrecarregar o coração Crédito: Imagem: a_helga | Shutterstock

Maio marca o início das temperaturas mais baixas em diversas regiões do Brasil. Com os dias mais frios, vêm também preocupações importantes com a saúde, especialmente a cardiovascular. Isso porque, segundo o cardiologista Dr. Raphael Boesche Guimarães, o outono é uma estação crítica para o sistema cardíaco. >

“A queda da temperatura provoca a contração dos vasos sanguíneos, o que pode elevar a pressão arterial e sobrecarregar o coração. Isso aumenta o risco de infarto e AVC (acidente vascular cerebral), principalmente em quem já tem histórico de doenças cardíacas”, explica. >

O fenômeno citado pelo Dr. Raphael Boesche Guimarães é conhecido como vasoconstrição e ocorre como uma forma de o corpo reter calor. No entanto, esse mecanismo pode elevar perigosamente a pressão arterial em pessoas mais vulneráveis, como idosos, hipertensos e pacientes com doenças no sistema vascular, que devem redobrar os cuidados. >

Condições causadas pelo frio que ameaçam a saúde do coração

De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), os meses mais frios do ano registram um aumento de até 30% nos casos de infarto. Além da vasoconstrição provocada pela temperatura, o clima seco e a maior incidência de infecções respiratórias típicas da estação, como gripes e resfriados, são fatores que contribuem para descompensações cardíacas. A combinação entre menor exposição ao sol, sedentarismo no frio e a intensificação de doenças respiratórias acaba criando um cenário perigoso para o coração. >

Diante desse quadro, o Dr. Raphael Boesche Guimarães reforça a importância da adesão rigorosa ao tratamento em pacientes crônicos. “É fundamental que pacientes hipertensos mantenham o uso regular da medicação, evitem exposição a mudanças bruscas de temperatura e fiquem atentos a sintomas como dor no peito, falta de ar e palpitações”, orienta. >

As atividades físicas devem ser adaptadas à temperatura mais fria Crédito: Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock

Hábitos saudáveis que protegem o sistema cardiovascular

Mesmo durante os dias mais frios, é essencial não descuidar da saúde como um todo. A prática regular de atividades físicas adaptadas à temperatura, uma alimentação balanceada rica em nutrientes que favorecem o sistema cardiovascular e o controle do estresse são medidas preventivas altamente eficazes. Além disso, é nesta época que muitos especialistas recomendam a realização de exames de rotina. >

“Prevenir é sempre o melhor caminho. Um acompanhamento médico pode fazer toda a diferença”, afirma o Dr. Raphael Boesche Guimarães. Estar atento aos sinais do corpo e manter hábitos saudáveis ao longo do ano são atitudes fundamentais para garantir que o coração continue batendo forte, mesmo nas estações mais frias. >