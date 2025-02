SAÚDE

Foi picado por cobra ou aranha? Saiba quais devem ser os cuidados imediatos

Saiba o que não deve ser feito em casos de acidentes

O primeiros passo é lavar o local da picada com água e sabão de forma abundante, o que reduz o risco de infecção. Depois, é preciso imobilizar o membro afetado para evitar a disseminação do veneno e buscar atendimento médico imediato.>

Quais são os animais mais perigosos?

Três espécies de aranhas são consideradas de interesse médico no Brasil. São elas: viúva-negra, aranha-marrom e armadeira. Diferenciá-las de outras não venenosas pode ser difícil no momento do acidente, por isso é fundamental procurar assistência médica. >

Já entre as cobras, as que apresentam maior perigo são as jararacas, cascavéis e corais. Seus venenos podem destruir proteínas e tecidos, causando necrose e inflamação. Além do rompimento de glóbulos vermelhos, causando anemia e urina avermelhada.>