Treinar todos os dias faz mal? Entenda o papel do descanso

Indicações são diferentes a depender do objetivo

Não são raros os casos de pessoas que, ao entrarem na academia, se jogam de cabeça na vida fitness. Nas redes sociais, é até comum ver quem prega a filosofia do ‘sem falha’, que não permite a ausência dos treinos em um dia sequer. >

A postura levanta dúvidas sobre riscos físicos de se submeter a atividades de alta intensidade todos os dias. Para o personal trainer Daniel Lima, a busca por uma evolução rápida na musculação faz as pessoas esquecerem de algo essencial: o papel do descanso. >

“Tem gente que acha que, por ser magra, precisa de musculação todos os dias e treinar o dobro. E, nesse processo, esquece de dar importância de, por exemplo, a ter oito horas de sono. O descanso dentro da rotina geral é fundamental na hipertrofia, não só os dias de descanso do treino”, destaca. >

Em cada caso, para o personal, é preciso avaliar quem vai treinar, considerando o nível em que está. Para pessoas com o ritmo de treino intermediário e avançado, o Daniel indica que há uma rotina de descanso que varia conforme o objetivo.>

“Se ela é uma pessoa que quer ganhar peso, tem que ter um descanso de pelo menos dois dias na semana para a recuperação do músculo. De um treino de perna para outro treino, por exemplo, é legal ter no mínimo 24 horas de descanso”, afirma.>

“Para quem tem uma uma musculatura mais forte, é legal a praticar atividade física todos, mas sem se restringir à musculação. Quando falo em atividade, me refiro principalmente ao cardio porque o emagrecimento ocorre com déficit calórico. Então, é preciso gastar mais calorias do que se ingere dentro desse processo”, orienta o personal.>