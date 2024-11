Edicase Brasil

Veja a importância do consumo de leite para a saúde

Fonte de nutrientes importantes, a bebida contribui para o bem-estar de pessoas de todas as idades

O leite é uma excelente fonte de nutrientes essenciais que contribuem para a saúde de pessoas de todas as idades. Segundo Alessandro Mascarenhas, nutricionista e docente do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, incluir a bebida em uma dieta balanceada pode proporcionar uma série de benefícios, desde o fortalecimento ósseo até a melhora no funcionamento do sistema imunológico.