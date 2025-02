saúde

Veja as diferenças entre TDAH, TDA e dislexia

Condições têm características específicas que afetam diferentes áreas do funcionamento cognitivo

Embora possam coexistir em algumas pessoas, o TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade), o TDA (Transtorno de Déficit de Atenção) e a dislexia têm características distintas e impactos específicos no funcionamento cognitivo e no aprendizado dos pacientes. Além disso, as sobreposições de sintomas e a complexidade das condições podem levar a equívocos e à dificuldade em distingui-las. Por isso, a seguir, confira as principais diferenças! >

TDAH

“Para definir as causas do TDAH, é preciso fazer uma investigação completa, de forma individualizada. Cada caso é um caso. No entanto, as causas mais comuns estão relacionadas a algumas pequenas alterações na região frontal do cérebro, que controla ou inibe os comportamentos inadequados e amplifica nossa capacidade de prestar atenção, memorizar, ter autocontrole, ser organizado e planejar”, explica a Dra. Andréa Ladislau, psicanalista e pós-graduada em Neuropsicologia. >