SAÚDE

Veja os benefícios do yoga para a saúde cardiovascular

A prática regular de yoga , por exemplo, pode trazer inúmeros benefícios para a saúde cardiovascular, pois combina exercícios físicos leves com técnicas de respiração e relaxamento. As posturas ajudam a melhorar a circulação sanguínea, aumentar a flexibilidade e fortalecer os músculos, o que favorece o funcionamento do coração.

“O yoga faz maravilhas pela saúde do coração. Ele ajuda a diminuir o estresse, que é um dos grandes vilões da pressão alta, melhora a circulação do sangue, a qualidade do sono e aumenta a oxigenação do corpo”, conta Bruna Tiboni Kaiut, professora de Yoga especializada no Método Kaiut Yoga.