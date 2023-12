Ao som de “Locomotiva”, Igor Kannário abre o trio no Festival da Virada

Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Igor Kannário foi o primeiro a se apresentar no trio no Festival da Virada. Apresentando ‘Locomotiva’, sua aposta para o carnaval de 2024, o cantor animou o público que compareceu ao show na Arena Daniela Mercury.



O autônomo Bira Santana, 29, veio com amigos para o Festival. Integrantes do fã clube “Reino do Kannário”, eles acompanham o cantor há mais de 10 anos. “O show dele foi muito bom. Ele quebrou tudo hoje.” disse Bira.



A apresentação do cantor foi embalada pelos hits que marcaram a sua carreira. No entanto, Kannário interrompeu a apresentação diversas vezes para reclamar da postura da Polícia Militar: “Com todo o respeito a Polícia Militar, mas o meu show é na paz. Eu vi eles agredindo uma idosa na frente do trio.”

O vendedor Carlos Santana, 35, é um dos que preferiu evitar a multidão. Fã de Kannário há 20 anos, ele conta que gosta de ficar no meio da galera: "Como hoje eu estou acompanhando, com minha esposa, preferi ficar num lugar um pouco mais tranquilo."

Por volta das 20h30, após o show de Durval Lelys no palco principal, Kannário retornou ao trio cantando ao lado da prima Ana Menezes. Ela também fará show na noite desta quinta-feira (28) no palco Brisa Divas, com um show de pagode. "Estarei lá fazendo o bambu tremer, porque mulher pode fazer o que quiser", disse.

Kannário reclama da PM

Durante a segunda apresentação no trio, Igor Kannário percebeu que a PM estava atuando novamente de forma ostensiva no público que acompanhava seu show. O artista chegou a parar a apresentação e orientou que o público abrisse um circulo para se afastar dos policiais. "Tem que anotar o número da farda dos PMs para reclamar do abuso de autoridade com a Secretaria de Segurança Pública", disse o artista.

Em outro momento, Kannário parou mais uma vez o show e fez um longo desabafo. "A instituição Polícia Militar merece todo o meu respeito, mas alguns policiais passam dos limites por não gostarem do Kannário ou porque estarem trabalhando no dia de hoje. São várias paradas. Estou em busca da paz, mas não sou de ferro. Eles não fariam isso com o filho deles. Eles estão fazendo isso porque é o filho dos outros", criticou.

O cantor seguiu falando diretamente para o grupo de policias que estava no meio do público. "Algum de vocês estão dando mole e batendo na população. Isso já está chato. São 20 anos que vocês estão me perseguindo, batendo na minha minha população e eu saindo de errado por não comer 'reggae'. Vou ter de parar de cantar? Vocês vão pagar minha conta? Eu estou trabalhando, respeito é bom e todo mundo gosta", disse.

Kannário também direcionou uma mensagem ao governador do Estado. "Jeronimo Rodrigues, tá f*da. Não sei mais o que fazer. Quando eu chego em casa vem meio mundo de turbilhão. que Kannário tem de ficar calado. Eu tenho de ver a polícia bater em vários? Au não sou cego. Que Deus tenha piedade da vida de todo policial que está errando aqui embaixo. Bate no trabalhador, mas não vai na 'Pequena' trocar tiro com os caras. Tem policial que mora na favela e tá aqui batendo no seu igual", finalizou.

A Polícia Militar foi procurada para prestar esclarecimentos sobre a atuação dos militares, mas não houve resposta até a publicação dessa matéria. O espaço segue aberto.

*Com supervisão da chefe de reportagem Perla Ribeiro