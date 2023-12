Apresentando clássicos da carreira, Durval Lelys se apresenta no Festival da Virada

Às 20h Durval Lelys subiu no palco da Arena Daniela Mercury. Entre fantasias, serpentinas e papel picado, e apresentando clássicos do Asa de Águia, como “Tô a Toa”, “Festa da Manivela”, Durval deixou o público de pé durante todo o show. A pedagoga Gabriela de Castro, 49, saiu com os irmãos e a cunhada de Vitória da Conquista para Salvador na virada e não parou de dançar durante a apresentação. “Ele superou a expectativa, a gente não imagina que ele ia trazer toda essa estrutura”, disse Gabriela.

A aposentada Carmélia Santana, 67, se destaca no meio da multidão: "Eu acompanho esse homem a minha vida toda. Fiquei retada que o ônibus demorou e eu me atrasei" Ela saiu do Trobogy rumo a Boca do Rio e pretende repetir o trajeto todos os dias do festival: "Eu vim sozinha. Quero ver todos os shows, mas a preferência é por Durval."