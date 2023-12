Anitta, Zé Vaqueiro, Nattan, Xand Avião e muito mais: Assista ao vivo o Festival Virada Salvador

Nesta quinta-feira (28), teve início o Festival Virada Salvador. Até o dia 1º de janeiro, serão mais de 100 horas de música e mais de 100 atrações gratuitas que irão se apresentar na Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio. Todos os shows podem ser assistidos pelo canal no Youtube da Prefeitura de Salvador. Acompanhe abaixo todas as atrações: