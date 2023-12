Prefeitura organiza queima de fogos em 22 pontos de Salvador

Salvador se prepara para a passagem do ano com queimas de fogos em 22 pontos da cidade. Somente na orla da Boca do Rio, palco do Festival Virada Salvador de 28 de dezembro a 1º de janeiro, serão três locais. Na Arena Daniela Mercury, onde acontecem os shows, está programada uma exibição diária de fogos, sempre a partir da meia-noite. O evento promete mais de 100 horas de música e mais de 100 atrações gratuitas.



Além dos três pontos na Boca do Rio, a Prefeitura de Salvador, através da Empresa Salvador Turismo (Saltur), organizou a queima de fogos em diversas localidades, incluindo Barra, Rio Vermelho, Amaralina, Jardim de Alah, Patamares, Pernambués, Itapuã, Cajazeiras, Periperi, Paripe, Ribeira, Boa Viagem, Santo Antônio Além do Carmo, Ilha de Paramana, Ilha de Maré (Praia de Santana e Itamoabo), Ilha de Bananeira, Ilha de Santana e Bom Jesus dos Passos.