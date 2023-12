Virada Salvador terá bebedouros gratuitos espalhados pela Arena Daniela Mercury

Pela primeira vez, o Festival Virada Salvador vai disponibilizar, de forma gratuita, bebedouros na Arena Daniela Mercury para hidratar o público. Quatro pontos, cada um equipado com no mínimo seis saídas de água, estão estrategicamente distribuídos durante o evento: um ao lado do posto médico, outro próximo à Arena Game e mais dois perto da Vila Gastronômica.

O presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, declarou que o visitante poderá levar uma garrafinha ou um copo para garantir a hidratação ao longo da festa. "O Festival Virada Salvador acontece no início do verão e sabemos como o clima e as altas temperaturas têm sido difíceis em todo o país. Para garantir o bem-estar do público em geral, a Prefeitura de Salvador implantará pontos de hidratação na Arena", garantiu.