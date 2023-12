Arena Daniela Mercury deve receber mais de 2 milhões de pessoas durante os cinco dias de Festival da Virada

Festival Virada Salvador segue até dia 01 de janeiro. Crédito: Marina Silva

Faltam menos de 12 horas para o Festival da Virada começar. A ansiedade do estudante de computação e cantor Dermeval Neves não dá sossego até o momento em que sua musa inspiradora, Anitta, finalmente, suba ao palco: “A atração que eu mais estou ansioso para ver, com certeza, é a Anitta, eu amo Reggaeton e ela para mim é uma das maiores inspirações. Nunca me perdoei por perder um show dela na virada anos atrás. Fiquei horas na fila, quando cheguei, eu só ouvi o 'Obrigado Salvador'. Dessa vez, irei bem cedo”.

Anitta é uma das atrações da programação do primeiro dia da festa, que começa hoje (28) na Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio, e só acaba com o pé direito lá no dia 1 de janeiro, com a chegada de 2024. Hoje também tem Eric Land, Durval Lelys, Zé Vaqueiro, Xand Avião, Natal e Parangolé. "Pretendo curtir todos os dias. Por que se divertir um único dia se podemos aproveitar todos? Sou daqueles que antes e só saio tarde, já com o dia amanhecendo. Inclusive, o Uber é mais barato”, garante Dermeval, que saiu da cidade de Itaberaba, na região da Chapada de Diamantina, só para aproveitar os cinco dias de festival, da primeira até a última atração colado na grade.

Dermeval Neves comprou bota nova e montou um 'kit imunidade' para curtir todos os dias de festival. Crédito: Acervo Pessoal

“Todo ano saio de Itaberaba para vim curtir o Ano novo aqui em Salvador e não troco por festa nenhuma. Eu vou me acabar no funk da Anitta, no axé da Claudia Leitte, Daniela e Ivete, no pop da Pabllo Vittar, no Pagodão do Parangolé, no Forró da Simone Mendes e Mari Fernandes, no som da Ana Castela e Licon e no som marcante e alternativo da Baiana System e, olha, haja fôlego”.

E os preparativos não param por aí, como acrescenta ainda Dermeval. Tem mais: “Comprei roupa e bota antes de dezembro, para deixar tudo organizado, sem imprevistos e estar bem vestido e confortável, sem gastar muito. Além de tudo, não pode faltar o kit imunidade, já que vão ser dias de muita energia e dias virados. Então me preparo com vitamina C e Glutamina para ajudar na imunidade, além de tomar muita água para hidratar e não passar perrengue”, ressalta.

Se a animação de Dermeval já está empolga antes mesmo de a festa começar, os números do Festival da Virada animam também. Segundo dados da Prefeitura de Salvador, durante as 100 horas de música, o evento gratuito deve receber mais de 485 mil turistas e injetar R$ 524 milhões na economia da cidade. A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH) projeta uma ocupação hoteleira de quase 100%.

“A Prefeitura acaba arrecadando mais do que gastando. Além disso, não há nada que projete mais uma cidade em um período de cinco dias do que esse grande Festival da Virada. Não tenho dúvidas, que o Brasil inteiro vai se encontrar aqui. Esse será o melhor de todos que nós já fizemos”, disse o prefeito Bruno Reis durante a coletiva de imprensa que apresentou a megaestrutura do Festival da Virada no início da semana.

Além de três palcos e mais de 100 atrações, pela primeira vez, as apresentações do evento serão transmitidas em 4k, o que vai tornar a experiência de quem estiver acompanhando online ainda melhor. Serão mais de 65 horas de transmissão ao vivo de todos os shows e dos bastidores no canal PrefSalvador do Youtube. A arena de shows vai ter ainda rede Wi-fi gratuita. “Desenvolvemos aqui um produto que acabou sendo replicado no Brasil todo. A expectativa é que passem por aqui mais de 2 milhões de pessoas. No dia 31, a expectativa é que venham mais de 500 mil pessoas”, complementou o prefeito.

Contagem regressiva

Para o estudante de gastronomia Mateus Andrade, o nome da ansiedade se chama Bell Marques, que acontece no dia 31. No Palco Principal se apresentam ainda Ivete Sangalo, Lincoln, Xamã, Jorge & Mateus, Simone Mendes e Thiago Aquino. “Organizar com a galera já é de lei porque curtir em Salvador já é bom, com a galera é melhor ainda. E ansiedade a mil, sobretudo, para o show de Bell Marques. No mais, é muita paz, saúde, prosperidade e um verão maravilhoso para todos nós. E, com certeza, o prêmio da mega que não faz mal a ninguém”.

Três palcos e mais de 100 atrações durante cinco dias de festa devem atrair um público de 2 milhões de pessoas e quase 500 mil turistas. Crédito: Marina Silva/ CORREIO

A estrutura do festival conta com roda-gigante, vila gastronômica, food trucks, arena gamer, posto médico, banheiros climatizados, acessibilidade e pontos de hidratação. Ah, e vai ter fogos todos dos dias com direito a show pirotécnico com duração de 15 minutos na chegada do Ano Novo. Os portões abrem às 15h e o primeiro show está previsto para começar às 17h. A festa vai até às 6h da manhã, como destaca o presidente da Saltur, Isaac Edington.

“Estamos aqui 24h sem parar nos últimos dias e muito contentes com o projeto que será o maior de todos os já feitos nessas últimas dez edições. O Festival Virada Salvador é um produto que só cresce dentro do nosso calendário de eventos e vem sendo uma referência nacional. O maior evento público de música do Brasil, sem sombra de dúvidas”.

Para quem vai de transporte coletivo, a Secretaria de Mobilidade (Semob) vai disponibilizar 140 ônibus do Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus (STCO) e 77 ônibus extras da frota reguladora. Mais três linhas especiais serão criadas para o evento: a linha 2024 – Terminal Acesso Norte x Festival Virada Salvador; a 2024-01 – Estação Pirajá x Festival Virada Salvador e a 2024-02 – Metrô Pituaçu x Festival Virada Salvador.

Os pontos de táxi e mototáxi também serão instalados próximos ao Instituto Municipal de Educação Professor José Arapiraca (IMEJA), na Boca do Rio. Já quem preferir ir de carro, as vagas de Zona Azul vão custar R$ 20, por um período de 12h. A cobrança especial é válida a partir das 15h e os condutores podem para fazer o pagamento da taxa através dos operadores cadastrados ou utilizar os apps da Zona Azul Digital.

Tudo mais que organizado, o advogado João Claudio Souza é mais um que não abre mão da festa por nada. Na listinha das metas para 2024, ele quer alcançar objetivos profissionais, viajar mais e curtir todas as festas possíveis.

“É meu momento de descontração. Pretendo curtir quatro dias, contando com a virada de ano. Meus artistas favoritos que quero muito ver são Ivete Sangalo, Pabllo Vittar e Daniela Mercury. Vou receber amigos do interior que vão curtir comigo lá também. Eu amo passar o réveillon na Boca do Rio”.