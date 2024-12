BALANÇO

Camarote Acessível do Festival Virada já recebeu quase 100 pessoas em dois dias de festa

É o terceiro ano consecutivo que a estrutura é montada no festival

Quase 100 pessoas fizeram uso do Camarote Acessível do Festival Virada Salvador 2025 para assistir às dez atrações que passaram pelo palco principal nos dois primeiros dias do evento - sexta e sábado. O espaço tem uma vista privilegiada e traz mais segurança e conforto para pessoas com deficiência que estão na Arena O Canto da Cidade.