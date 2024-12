FESTA

Com acesso pelo lado do mar, veja o que você precisa saber sobre a estrutura do Festival Virada Salvador

Festa começa nesta sexta-feira (27), na orla da Boca do Rio

Wendel de Novais

Publicado em 26 de dezembro de 2024 às 20:46

Bruno Reis durante evento que detalhou estrutura do Festival Virada Crédito: Betto Jr. / Secom PMS

O Festival Virada Salvador, que começa nesta sexta-feira (27) e terá cinco dias de atrações musicais, conta com mudanças na estrutura da Arena Canto da Cidade, no bairro da Boca do Rio. A principal delas é a alteração dos pontos de acesso ao local. Até o ano passado, era possível entrar na arena pelo Avenida Otávio Mangabeira. Nessa edição, no entanto, quem vier aos shows vai entrar pela Via Célia Fontenelle, rua interna que fica de frente para o mar.

A mudança foi comunicada em coletiva de imprensa pelo prefeito Bruno Reis. O gestor municipal explicou que a alteração se deu por conta do trânsito. “A mudança é para evitar engarrafamentos que ocorriam atrás da arena, o que gerava uma retenção em toda a área. Então, ouvindo a Semob, a Transalvador e também com a sugestão da Polícia Militar, a gente chegou a decisão de que era necessário fazer esse ajuste”, explicou.

Apesar do acesso ser apenas por um lado da arena, a prefeitura instalou mais entradas para evitar lentidão na chegada das pessoas ao local. “Vamos ter um acesso com a quantidade de pórticos duplicada na área da arena que é voltada para a praia. É um acesso vindo do Jardim de Alah sentido arena”, afirmou Reis. Dentro da arena, além do palco principal, a estrutura vai contar com torre eletrônica, Palco Brisa, vila gastronômica e arena gamer.

Estrutura do festival foi detalhada para a imprensa Crédito: Betto Jr. /Secom PMS

Quem quiser chegar de carro vai contar com bolsões de estacionamento que, ao todo, somam 356 vagas. Para os que vão optar por carro de aplicativo, haverá vagas para embarque e desembarque dos veículos com 12 pontos de fiscalização. Considerando as equipes das secretarias que vão trabalhar na festa, vai haver 500 agentes da prefeitura trabalhando na logística e no atendimento ao público.

No setor da saúde, serão realizados 310 plantões de agentes especializados. A arena vai contar com 25 leitos e, em caso de transferência para unidade médica, três ambulâncias vão estar a postos. Já para as vendas dentro do espaço, 1045 licenças foram liberadas pela gestão municipal. Ao todo, 900 ambulantes com isopor, 110 baleiros, 10 carrinhos, 10 baianas de acarajé e 10 food trucks vão estar em toda a extensão da Arena Canto da Cidade.

Uma novidade é a possibilidade de mulheres denunciarem casos de violência por meio do aplicativo Nina, permitindo às vítimas um acesso mais rápido e ágil aos órgãos competentes, e também via WhatsApp. Serão espalhados pelo circuito QR Codes para acesso rápido ao app, além de totens e ventarolas para conscientização do público.