RÉVEILLON

Prefeitura divulga horários e ordem dos shows do Festival Virada Salvador; confira

Pela primeira vez, Léo Santana será o responsável pela contagem regressiva para o Ano Novo



Wendel de Novais

Tharsila Prates

Publicado em 26 de dezembro de 2024 às 19:44

Léo Santana fará a contagem regressiva para o Ano novo Crédito: Reprodução

BaianaSystem abrirá o Festival Virada Salvador nesta sexta-feira (27), com um show a partir das 19h30 na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio. A Prefeitura da capital divulgou nesta quinta os horários e a ordem das apresentações, que seguem até o dia 31, quando Léo Santana comandará a virada do ano. É a primeira vez que o artista será responsável pela contagem regressiva para o Ano Novo.

De acordo com o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, mais de 2 milhões de pessoas são esperadas no evento que encerra o ano na capital baiana.

O Festival Virada Salvador 2025 também contará com dois palcos alternativos: o Palco Brisa, que vai reunir os novos nomes da música baiana e brasileira e a Torre Eletrônica com apresentações de DJs e outros artistas da música eletrônica.

A estrutura também contará com a Vila Gastronômica, reunindo food trucks com diferentes tipos de alimentos e bebidas, e a Arena Game, com opções de lazer para quem curte os e-sports. Além disso, uma pista de skate será montada na Arena O Canto da Cidade.

A tradicional queima de fogos no momento da virada de ano está garantida, não só na Boca do Rio - que terá dois pontos de fogos de artifício - como em diversos bairros de Salvador e nas ilhas: Barra, Rio Vermelho, Amaralina, Jardim de Alah, Patamares, Pernambués, Itapuã, Cajazeiras, Periperi, Paripe, Ribeira, Boa Viagem, Santo Antônio Além do Carmo, Ilha de Paramana, Ilha de Maré (Praia de Santana e Itamoabo), Ilha de Bananeira, Ilha de Santana e Bom Jesus dos Passos.

Confira a ordem dos shows na Arena O Canto da Cidade

27 de dezembro

19h30 às 21h – BaianaSystem

21h30 às 23h - Alok

23h30 à 1h – Ivete Sangalo

1h30 às 3h – Xand Avião

3h30 às 5h – Manu Bahtidão

28 de dezembro

19h30 às 20h45 - Olodum

21h15 às 22h30 - Psirico

23h à 0h30 - Bell

1h às 2h30 – João Gomes

3h às 4h30 – Thiago Aquino

29 de dezembro

19h30 às 21h – Durval

21h30 às 23h – Wesley Safadão

23h30 à 1h – Simone Mendes

1h30 às 3h – Claudia Leitte

3h30 às 5h – Tony Sales

30 de dezembro

19h30 às 21h – Raça Negra

21h30 às 23h - Matue

23h30 à 1h – Gustavo Mioto

1h30 às 3h – Henry Freitas

3h30 às 5h - Timbalada

31 de dezembro

19h às 20h30 - Parangolé

21h às 22h30 – Jorge e Mateus

23h à 0h45 – Léo Santana

1h15 às 2h45 – Luan Santana

3h15 às 4h45 - Belo