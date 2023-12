Daniela Mercury leva show de 40 anos de carreira para o Festival Virada Salvador

Daniela Mercury. Crédito: Divulgação

A cantora baiana Daniela Mercury vai fazer um show especial no Festival da Virada de Salvador, na Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio, em 1º de janeiro. O Pôr do Som 2024, em Salvador, vai ser uma versão do show apresentado em outubro na Apoteose, no Rio de Janeiro, para celebrar as 4 décadas da vida artística da Rainha do Axé. A apresentação terá convidados especiais como a Banda Didá, o Cortejo Afro e Gabriel Mercury.



A artista promete uma performance especial para saudar turistas e o seu povo no primeiro dia do ano. “O público pode se preparar para coreografias e músicas muito antigas como Pega que Oh, Ilha das Bananas, da época do Companhia Clic, Menino do Pelô, Vida É, Vai Chover e muitas outras canções que eu sei que muitos guardam na memória. ”, promete a cantora.

O show vai trazer o formato do Pôr do Som, projeto realizado pela artista desde o ano 2000, quando Daniela decidiu usar a estrutura do réveillon para fazer um show especial.

“É uma versão porque o tempo do show da Apoteose foi de 3h e 15 minutos. Aqui temos limitação de horário. Mas será igualmente apoteótico.” , brinca a cantora.

Pôr do Som

O Pôr do Som foi criado em 01/01/2000, quando a cantora decidiu usar a estrutura do réveillon para fazer um show especial para o povo de Salvador. Desde então, se tornou uma tradição. A cada ano, um show especial é preparado para essa data, com convidados diferentes e performances especiais.

Há 10 anos, o Pôr do Som foi incorporado ao Réveillon de Salvador e logo depois ao Festival da Virada, que nasceu com o mesmo propósito do Pôr do Som: levar música de qualidade, de graça, para a população e turistas e além disso trazer benefícios para a cidade. É por isso que o nome da arena onde acontecem os 5 dias de festa do Festival da Virada ganhou o nome de Arena Daniela Mercury.

“Meu objetivo é também promover a cidade, trazer prosperidade, afeto, respeito e reconhecimento para Salvador e para a Bahia. Meu desejo é que, com a música e com o trabalho pelos direitos humanos, as pessoas daqui se sintam mais fortes, cidadãs com mais autoestima e assim exijam o respeito que merecem em uma democracia. A Arena Daniela Mercury é um espaço cultural lindo, na beira do mar, onde celebramos a vida”, completa Daniela.

por Daniela Mercury - Cantora "Venham! A casa é de vocês, o show será muito gostoso. Vamos cantar e dançar juntos no dia mundial da Paz para receber todo o Axé para 2024!"